2018-12-14T15:37:07+03:00
Общество

Ветра нет, но вы держитесь: смог в Екатеринбурге не рассеится еще пять дней

Теплая погода и штиль продержатся в городе, минимум до 18 декабря
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: читатели "Комсомолки"Фото: читатели "Комсомолки"
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Свердловские синоптики третий раз за неделю продлевают предупреждение о смоге. По прогнозам специалистов, вредная дымка провисит над Екатеринбургом еще пять дней.

- С 20:00 14 декабря до 20:00 18 декабря на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - сообщили в Уралгидрометцентре.

Сегодня город на несколько часов буквально исчез. Люди жаловались на плохую видимость и неприятный запах. Из-за безветрия накапливающиеся в воздухе вредные примеси никак не могут рассеиться, а утренний туман усугубил ситуцию.

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