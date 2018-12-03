СКР проверит инцидент с безумными кондиционерами в самолете, где летела группа «Чайф»

СЕГОДНЯ 09:59 2018-12-03T10:01:44+03:00

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Уральское следственное управление на транспорте заинтересовалось инцидентом, произошедшем на борту самолета, летевшего 2 декабря из Новосибирска в Екатеринбург. Рейс задержали на полчаса, а во время полета начали барахлить кондиционеры. Вместо прохладного воздуха из них дул горячий.

Некоторым стало плохо, их приводили в чувство, давая понюхать нашатырный спирт. Этим же бортом летела группа «Чайф». Владимир Шахрин несколько раз подходил к проводницам и пилотам, чтобы те объснили и нормализовали ситуацию, но мучаться людям пришлось до конца полета.

- По данному факту Свердловским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе ведомства.