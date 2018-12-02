2018-12-03T17:23:54+03:00
Происшествия

«Было +40, пассажирам давали нашатырь»: грандиозное турне группы «Чайф» закончилось ЧП на борту самолета

Пилот заверял, что все наладится после набора высоты, но мучиться людям пришлось до конца полета
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В первую очередь стюардессы бросились извиняться перед музыкантамиВ первую очередь стюардессы бросились извиняться перед музыкантамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году «Чайф» отметили двадцатилетие своего культового альбома «Шекогали». Да так, что поехали с концертами по 20 городам страны. Последний прошел 1 декабря в Иркутске. После чего уральские рокеры собрали чемоданы, аппаратуру и полетели в родной Екатеринбург через Новосибирск. Но полет не задался с самого начала...

Около получаса самолет авиакомпании S7 с музыкантами на борту просто стоял в аэропорту. Казалось бы, такое бывает сплошь и рядом. Но не в этот раз. В какой-то момент салон начал превращаться в сауну. Из кондиционеров вместо прохлады стало дуть горячим паром.

- В самолете стало жарко, как в бане. По ощущениям из кондиционеров шел горячий воздух, около +40 градусов, - рассказывает пресс-секретарь группы Марина Залогина. - Можно было поднести руку и обжечься.

Фото: Е1.RU

Фото: Е1.RU

Помимо рокеров в самолете находилось больше шестидесяти пассажиров. Однако бортпроводницы решили извиниться за неудобства именно перед Владимиром Шахриным и Владимиром Бегуновым, которые сидели в первом ряду.

- Да что вы нам-то объясняете, перед людьми извинитесь! - взорвался Бегунов.

- Ну вы поймите, такая ситуация… - залепетала стюардесса и спешно ретировалась за шторку.

Тем временем температура в салоне продолжала накаляться в прямом смысле этого слова.

- Бортпроводники спешно разносили воду. Но некоторым пассажирам все равно стало плохо, - говорит Марина Залогина, - им давали понюхать нашатырный спирт.

Не выдержав Владимир Шахрин подошел сначала к проводницам, а затем направился к пилотам, чтобы те объяснили и нормализовали ситуацию. И только после этого командир воздушного судна вышел на связь, правда, сказал что-то невнятное:

Лидер "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал из-за жары в самолёте.Автор: Е1.RU

- Трудности с температурой воздуха в салоне связаны с включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем. Сейчас гидросистемы прогреты, мы начнем буксировку, запуск двигателей, и температура в салоне будет нормальной.

Как сказали музыканты, после этих слов самолет наконец-то поехал на взлетную полосу. Однако весь полет из кондиционера с переменным успехом дул либо ледяной воздух, либо горячий.

В самой авиакомпании S7 ЧП так и не прокомментировали. Зато инцидентом заинтересовались следователи. Сейчас они проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины, которые привели к «сауне» в самолете.

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