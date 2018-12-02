«Было +40, пассажирам давали нашатырь»: грандиозное турне группы «Чайф» закончилось ЧП на борту самолета

ЧП на борту самолета завершилось грандиозное турне группы «Чайф» в честь юбилея культового альбома «Шекогали». Музыканты объехали с концертами 20 городов, последний из которых прошел 1 декабря в Иркутске. Сегодня утром группа должна была через Новосибирск вернуться в родной Екатеринбург.

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Но полет не задался с самого начала. Около получала пассажиры просидели в бездвижном самолете. Само по себе ожидание было бы еще не столь страшным, но в какой-то момент салон начал превращаться в сауну. Из кондиционеров вместо прохлады стало дуть горячим паром.

- Как любое доброе дело на Руси, все закончилось баней. Из кондиционеров шел горячий воздух, около +40 градусов по ощущениям, - рассказала пресс-секретарь группы Марина Залогина. - Некоторым пассажирам стало плохо, им давали понюхать нашатырный спирт.

Не выдержав Владимир Шахрин подошел сначала к проводницам, а затем направился к пилотам, чтобы те объяснили и нормализовали ситуацию. Стюардессы судорожно бросились разносить воду, а спустя какое-то время из кабины раздался голос капитана воздушного судна. Он заверил, что после набора высоты температура восстановится, но этого не произошло до конца полета.

Лидер "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал из-за жары в самолёте.Автор: Е1.RU

- Почему-то в первую очередь все извинялись перед группой, - продолжает Марина Залогина. - Понятно, они узнали артистов, но этим ситуация только усугубилась. Хорошо, что все закончилось удачно.