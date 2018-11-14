2018-11-14T13:44:10+03:00
Спорт

Боец ММА из Екатеринбурга завоевал чемпионский пояс на турнире в Чехии

Михаил Рогозин выходил в октагон против француза Принц Ауналлах
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: группа клуба "Архангел Михаил" во ВконтактеФото: группа клуба "Архангел Михаил" во Вконтакте
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Спортсмен из Екатеринбурга завоевал чемпионский титул на турнире «Nights of Warriors» в чешском Либереце. Михаил Рагозин уверенно одолел француза Принца Ауналлаха.

Фото: группа клуба "Архангел Михаил" во Вконтакте

Фото: группа клуба "Архангел Михаил" во Вконтакте

- Чешскую школу можно выделить как одну из наиболее сильных в Европе. Чехи показывают хороший результат, здесь бои проходят регулярно, единоборства очень развиты. Мы рады видеть чешских бойцов в нашем промоушене и рады привозить наших ребят в Чехию, - сказал промоутер Russian Cagefighting championship Николай Клименко.

Фото: группа клуба "Архангел Михаил" во Вконтакте

Фото: группа клуба "Архангел Михаил" во Вконтакте

Победа бойцу клуба «Архангел Михаил» досталась в третьем раунде и позволила стать обладателем чемпионского пояса всемирной ассоциации спортивных организаций по боям ММА.

Фото: группа клуба "Архангел Михаил" во Вконтакте

Фото: группа клуба "Архангел Михаил" во Вконтакте

- Может быть, не все получилось в бою, как хотелось, но сделал все, чтобы забрать пояс и увезти его в родной город, - сказал после боя Рагозин.

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