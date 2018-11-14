Боец ММА из Екатеринбурга завоевал чемпионский пояс на турнире в Чехии
Спортсмен из Екатеринбурга завоевал чемпионский титул на турнире «Nights of Warriors» в чешском Либереце. Михаил Рагозин уверенно одолел француза Принца Ауналлаха.
Фото: группа клуба "Архангел Михаил" во Вконтакте
- Чешскую школу можно выделить как одну из наиболее сильных в Европе. Чехи показывают хороший результат, здесь бои проходят регулярно, единоборства очень развиты. Мы рады видеть чешских бойцов в нашем промоушене и рады привозить наших ребят в Чехию, - сказал промоутер Russian Cagefighting championship Николай Клименко.
Фото: группа клуба "Архангел Михаил" во Вконтакте
Победа бойцу клуба «Архангел Михаил» досталась в третьем раунде и позволила стать обладателем чемпионского пояса всемирной ассоциации спортивных организаций по боям ММА.
Фото: группа клуба "Архангел Михаил" во Вконтакте
- Может быть, не все получилось в бою, как хотелось, но сделал все, чтобы забрать пояс и увезти его в родной город, - сказал после боя Рагозин.