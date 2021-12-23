Пять идей для новогоднего корпоратива — 2021

Фото: freepik.com

Как провести новогодний корпоратив так, чтобы это стало не скучным мероприятием для галочки, а праздником, который позволит сплотить коллектив, а работникам лучше узнать друг друга? И при этом не разориться.

Из-за пандемии, когда до конца не ясно, можно ли будет провести корпоратив по традиции в ресторане и пустят ли туда без QR-кодов, трендом этого года стали офисные вечеринки. Провести их можно очень увлекательно.

Некоторые работодатели закатят глаза, представив сумму, в которую им выльется закупка продуктов и алкогольных напитков в офис для всего коллектива. Что ж, соблазн отказаться от праздника велик, но есть возможность все устроить очень выгодно.

Какой бы вариант вы ни выбрали, о том, чем кормить гостей, можно не беспокоиться. Все продукты для праздника можно найти в сетях магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» или заказать с доставкой в онлайн-гипермаркете “Vprok.ru Перекрёсток”. Причем с подпиской Пакет вы сохраните до 10% при покупке продуктов и алкоголя и до 20%, приобретая готовые блюда и выпечку.

Просто представьте, что вы за месяц потратили на подготовку к корпоративу 50 000 рублей: если сделаете это с «Пакетом с Перекрёстком», сохраните 5 500 рублей, а с «Пакетом с Пятёрочкой» — 2 750 рублей (кешбэк по подписке суммируется с базовым по вашей карте лояльности). При условии, что в вашей корзине не оказалось акционных товаров, так как на них в “Перекрёстке” дополнительный кешбэк не начисляется.

Кстати подписка может стать неплохим корпоративным подарком для ваших коллег. Если вашему коллективу уже надоели традиционные конфеты, алкоголь, мандарины и елочные игрушки, то можно сделать им необычный сюрприз. С подпиской в год можно экономить до 60 000 рублей только на покупке продуктов, а также получить бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру, сервису “СберЗвук”, скидкам на “Алиэкспрессе” и INVITRO и многому другому. Согласитесь, это предложение, от которого очень сложно отказаться.

А если вы все-таки решитесь на выгодную вечеринку в офисе, можем предложить вам сразу несколько концепций.

Фото: freepik.com

ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ 60-Х ИЛИ 90-Х

Можно на несколько часов устроить машину времени и перенестись в ту эпоху, которая нравится всем вашим коллегам, — с ней лучше определиться заранее. Вариантов тут, на самом деле, огромное количество. Стильные 60-е или мятежные 90-е. Или поностальгировать на тему СССР и накрыть стол как в 80-е — с оливье, копченой колбасой, шпротами на черном хлебе и советским шампанским. Наряды, конечно, надо подобрать соответствующие обстановке.

А вдруг среди офисных бухгалтеров и менеджеров обнаружатся настоящие бунтари и меломаны? Раскрыться им поможет рок-вечеринка с соответствующим музыкальным сопровождением. В качестве закуски — конечно же, к пиву — на таком фуршете подойдут хот-доги, гамбургеры, картошка фри, чипсы и попкорн.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ

Для небольших коллективов, состоящих из однополых сотрудников, отличным решением может стать банная вечеринка. Прекрасная половина человечества наверняка оценит возможность провести день в спа или хаммаме. Ведь там можно расслабиться после изматывающего предновогоднего марафона и набраться сил перед празднованием 1 января.

Фото: freepik.com

НОВОГОДНИЙ КВЕСТ

Покупайте не вещи, а эмоции, советуют психологи. Ведь именно эти детали, складываясь, как пазл, в общую картину, наполняют нашу жизнь смыслом и счастьем. Новогодний квест с коллегами — как раз про это. Это не только праздник, но и полноценное приключение. Можно заказать его у специалистов или придумать какую-то уникальную программу самим в офисе.

Фото: freepik.com

ОНЛАЙН-КОРПОРАТИВ

Ивент-агентства, пережившие 2020-й, когда было закрыто вообще все, придумали выход из положения – корпоративы онлайн. Суть в том, что каждый сотрудник сидит у себя дома и подключается к общей трансляции по зуму. Праздник также дистанционно организуют ведущие. В этот момент доставка ему привозит еду и алкоголь, заказанные предприятием. Он общается с коллегами и «присутствует» на праздничном концерте. Благодаря экономии на билетах и райдере можно позволить заказать топовых ведущих и артистов или даже несколько музыкальных групп. А работникам не надо переживать, как они будут добираться после вечеринки: они уже дома.