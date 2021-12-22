Привился «Спутником» летом: в Екатеринбурге капитан полиции скончался от пневмонии

У полицейского осталась жена и двое детей. Фото:«Одноклассники»

В Екатеринбурге на 48-м году жизни скончался оперативный дежурный отдела полиции № 13 Сергей Б. Об этом «Комсомольской правде» рассказал осведомленный источник. В начале декабря капитан почувствовал себя плохо, с высокой температурой его госпитализировали в больницу Сысерти. Но спустя неделю его состояние ухудшилось, после чего было принято решение о перевозке пациента в больницу № 24.

- В августе он поставил два компонента «Спутника V». Рассказывал, что ходил в пункт вакцинации в «Радуге парк». Осталась жена, взрослая дочь и 11-летний сын. Супруга работает учителем в поселке Большой Исток. У него была двусторонняя пневмония. На данный момент сведений о подтвержденном тесте на коронавирус нет, - отметил источник «КП».

Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт случившегося.

- Искренние соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Сергея Николаевича. Он был на хорошем счету в коллективе ОП-13. Территориальный ОВД, в котором он проходил службу, окажет семье материальную помощь и помощь в организации похорон, которые состоятся на кладбище в поселке Большой Исток, где он жил, - рассказал полковник Горелых.

Стоит отметить, что до 20 января в Свердловской области отменили вход в торговые центры по QR-кодам.