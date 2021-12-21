Продюсер Олег Урушев: Супругу Николая II в фильме по книге «Романовы. Преданность и предательство» может сыграть Милла Йовович

Так Милла Йовович может выглядеть в роли Александры Федоровны. Фото: концепт для фильма «Романовы: Преданность и предательство»

В Екатеринбурге представили книгу «Романовы: Преданность и предательство». Это объемное художественное произведение тюменского писателя Сергея Козлова, которое вскоре станет основой для сюжета фильма и телевизионного сериала. Его готовит к съемкам знаменитый продюсер и сценарист Олег Урушев, который ранее организовал съемки фильма и сериала «Тобол», а также написание одноименного исторического романа, автором которого стал писатель Алексей Иванов.

Перед презентацией Сергей Козлов и Олег Урушев рассказали на радио «КП-Екатеринбург» (92,3FM) о том, как создавался роман и, кто будет исполнять главные роли.

ПЕЧНАЯ ТРУБА ОТ ДОМА ИПАТЬЕВА ТЕПЕРЬ НА ДАЧЕ

- Сергей, вопрос к вам, почему нужно обязательно прочитать вашу книгу? Для кого она?

- Хороший вопрос. Почему? Наверное, не почему. Наверное… Да не нужно ее читать! Ею нужно переболеть, как я переболел — это сгусток такой боли. Эта книга написана очень доступным, легким, даже не присущим для меня языком.

- Вы автор этой книги…

- На ней стоит мое авторство на обложке, но это коллективный труд. Я историк по образованию. Но, когда я прикоснулся к этой теме, то понял, что один такую тему не потяну. Я позвонил своему другу, поэту Дмитрию Мизгулину в Санкт-Петербург. У него была возможность брать в их архивах определенные исторические документы. Кроме того я попросил Олега подтянуть к проекту самого лучшего в этом смысле историка-архивиста, человека, который 50 лет в этой теме — Владимира Хрусталева из Москвы. Но основной «верблюд» этого проекта это я, писатель Сергей Козлов.

Дом Ипатьева в Екатеринбурге снесли в 1977 году. Фото: ТАСС

- Что собой представляет книга?

- 1000 страниц текста. Это роман-калейдоском. Он состоит из эпизодов, через которые красными нитями проходят судьбы главных героев. В конце романа каждый читатель сможет узнать о дальнейшей судьбе каждого исторического персонажа.

- Книга все-таки художественная, или исторически-документальная?

- Там выдуманных героев всего три персонажа. Остальные — настоящие исторические личности. Я вынес из создания книги пронзительную, тяжелую боль. Мы все знаем о красном, о белом терроре. Но мало кто обращает внимание, что в феврале-марте 1917 года в Петрограде наш народ осуществлял террор по отношению к самому себе. Сотни тысяч петроградского гарнизона, вооруженные люди, которые не хотели идти на фронт, совершали февральскую буржуазную революцию, а по сути, переворот, который выразился в жутком терроре на улицах. Достаточно было указать на человека, сказать, что это жандарм и его могли привязать к двум автомобилям и разорвать на части. Людей спускали под лед Невы и Фонтанки. А сколько Александром Керенским (министр-председатель Временного правительства, - Прим. Ред.) было выпущено уголовников, которые грабили, убивали?

- Презентовать книгу в Екатеринбурге, где были расстреляны Романовы, очень не просто. Вас не пугает находиться здесь и проводить презентацию практически напротив того места, где стоял дом Ипатьева?

- Я таким образом возвращаю семейный долг. У меня два брата и дядя из Свердловска. В 1977 году они по приказу Бориса Ельцина разрушали Ипатьевский дом. Мой дядя в этом участвовал. Но еще до этого, когда мне было десять лет, они меня приводили к дому Ипатьева и старший брат шепотом говорил: «Сюда цветы носят, здесь царя убили». Мне тогда, советскому пионеру, было непонятно, как это — убили царя и носят цветы.

- Правда ли, что печная труба от Ипатьевского дома находится теперь в вашем доме в Тюмени?

- Нет не в Тюмени. Она на дядиной даче стоит, но где дача находится, я пока говорить не буду. Когда дом Ипатьева снесли, реликвии из него растащили по всему Свердловску. Кто камешек возьмет, кто еще что. Мой дядя взял трубу. Если когда-то мой брат двоюродный решится, он ее передаст в музей. Важно восстановить историческую память.

Подвал дома Ипатьева, где была расстреляна Царская семья.

- Что еще вы хотели показать в книге?

- Хотел показать, что не все были равнодушны к тому, что происходило с Царской семьей. Мало кто знает, что один из белых офицеров, близкий друг Царской семьи, возглавлял эскадрон красной летучей милиции в Тюмени. И он встречал поезд Романовых и был очень разочарован, что их разделили. Из-за этого весь смысл освобождения терялся.

- В романе есть и любовная линия — между Великим князем Михаилом Романовым (Николай II отрекся от престола в его пользу, - Прим. Ред.) и его супругой Натальей Брасовой. Для чего вы ввели эту линию?

- Это абсолютно непридуманная история. Михаил Александрович был ею очарован. Есть женщины, от которых исходят флюиды. Они иногда ничего внешне не значат, но так воздействуют на мужиков, что они, как сегодня говорят, западают. Здесь случилась такая любовь. А для нее… Она в этом смысле была человеком корыстным - хотела высокой славы, вхождения в высокое общество и она этого добилась через великого князя Михаила Романова. Но надо сказать, она его не предала. Она к нему в Пермь попыталась приехать (после захвата власти большевиками Михаила Романова выслали в Пермь, где затем убили, - Прим. Ред.). И даже после того, как большевики написали, что он якобы сбежал, она попыталась пойти к большим чекистам, после чего ее отправили в тюрьму. Ей удалось бежать. Сына Георгия она заблаговременно через родственников отправила в Данию. Михаил это отдельная история. Это человек, который немного предал государя — не сдержал свое слово не жениться на этой женщине.

Николай II с супругой на костюмированном балу в Санкт-Петербурге в 1903 году. Фото: проект "Трагедия семьи... Трагедия Родины...", Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

- Правда, что автором идеи о романе был продюсер Олег Урушев, стоявший у истоков фильма и сериала «Тобол»?

- Да. Он пришел ко мне и сказал, что надо делать такой проект. Он заболел им, побывав в Тобольске при съемках «Тобола». Я то не хотел за это браться. Но у меня есть однокурсник священник отец Владимир. Он узнал, что я еще раздумываю, пришел в облачении ко мне домой, взял огромный свой крест и чуть ли не по лбу меня ударил: «А ну быстро к иконам!». И после этого он совершил молебен Царственным страстотерпцам. Сказал: «Все! Будешь работать! Служба у тебя такая». И я начал писать.

Николай II в Могилеве в годы Первой мировой войны. Фото: проект "Трагедия семьи... Трагедия Родины...", Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

НИКОЛАЯ II СЫГРАЕТ РУССКИЙ АКТЕР

- Олег Александрович, теперь вопрос к вам. Почему вы решили взяться за этот проект?

- Идея, как уже сказал Сергей Сергеевич, зародилась в Тобольске. Мы заканчивали съемки «Тобола». Наша площадка находилась в километре от дома, где в Тобольске содержалась семья Романовых. Однажды мы возвращались пешком со съемок, встретились возле этого дома с директором музея Светланой Сидоровой. Она меня затащила в дом, показала его. Говорила, вот по этой лестнице вся семья Романовых ходила. И я пошутил, значит, следующий наш проект будет про Романовых. На этом мы расстались. Но я все детство провел в Свердловске на станции Шувакиш. И когда я однажды поехал в дом детства на Шувакише, заметил указатель о том, что здесь было первое захоронение Романовых. И я понял, что все детство провел рядом с ним.

- Вы про Поросенков лог говорите?

- Да. И оказалось, что рядом с этим местом был покос, куда мы с дедом ходили сено косить. Когда я это понял, то подумал, что это точно знамение и обратился к Сергею Сергеевичу, как писателю, чтобы он написал роман о семействе последнего императора. Три года над ним работали. Роман написан на основе сценария, который мы планируем экранизировать.

- Где вы будете снимать фильм?

- В городах, в которых все описанные события происходили. Это Тобольск и Екатеринбург. Надеемся на поддержку меценатов Екатеринбурга, потому что мы хотим пригласить на одну из главных ролей — Миллу Йовович. Хотим, чтобы она сыграла Александру Федоровну (супруга Николая II, - Прим. Ред.). Я впервые сейчас озвучиваю актерский состав. Это, конечно, совсем другой бюджет. Если мы сможем собрать его и пригласить такую звезду, то проект станет международным.

Продюсер Сергей Урушев (в центре) с актерами на презентации фильма «Тобол». Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Вот кстати по поводу актерского состава. Дмитрий Дюжев, сыгравший Петра I в «Тоболе», будет сниматься в проекте? И кто будет играть Николая II?

- Кто будет играть Николая II, не скажу. Александра Федоровна была иностранкой, поэтому мы хотим пригласить Миллу Йововоич. У нас есть консультант отец Игнатий в Сретенском монастыре (находится в Москве. Царский дом Романовых заботился о нем, - Прим. Ред.). Это было его предложение пригласить Миллу Йовович, она очень похожа на Александру Федоровну. А вот на Николая II мы еще ведем отбор актеров. Но это будет русский актер.

КРИТИКАМ ПОНРАВИЛСЯ РОМАН

- Когда съемки начнутся?

- Мы сейчас формируем бюджет. Пандемия приостановила проект. В лучшем случае стартуем осенью 2022-2023 года. Помимо Тобольска и Екатеринбурга, съемки пройдут в Перми, в Царском селе, в Вене. Мы договорились там о съемках в церкви, где реально венчался Михаил Романов.

Арт-концепт проекта «Романовы. Преданность и предательство».

- Сергей Сергеевич, представители Русской православной церкви читали ваш роман? Какое у них мнение?

- Священники были одними из первых читателей этого романа. Я отрицательных отзывов от них не слышал.

- Был ли какой-то отзыв, который вас зацепил?

- У меня есть друг, убежденный коммунист. Он летел в самолете, сотню страниц успел прочитать. Звонит и говорит: «Слышишь, Козлов, я из-за тебя к этому Николаю II стал лучше относиться». Дай Бог!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскопкам на месте дома Ипатьева 20 лет: под комнатой, где расстреляли Николая II, археологи нашли могилу женщины с младенцем

Сейчас на этом месте стоит знаменитый Храм-на-Крови (Подробнее)

«Николай II был не такой уж и слабый царь»: продюсер «Тобола» о съемках нового фильма про Романовых

Олег Урушев в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) рассказал, о чем будет новый фильм и чем после «Тобола» остался недоволен писатель Алексей Иванов (Подробнее)