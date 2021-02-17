В Екатеринбург приехал известный продюсер Олег Урушев. Одна из его самых громких работ последних лет – исторический проект «Тобол» о завоевании Сибири, объединивший фильм, сериал и книгу за авторством писателя Алексея Иванова.В столице Урала Олег Урушев планирует начать съемки следующего крупного проекта «Романовы: преданность и предательство». Это тоже будет фильм, сериал и книга, которая будет издаваться при поддержке «Комсомольской правды». Ее написал тюменский писатель Сергей Козлов.Съемки сериала и фильма начнутся через год. Пока же Олег Урушев изучает в нашем городе места для будущих съемок, чтобы решить, какие и где декорации нужно построить.«НАШ ПРОЕКТ ИСТОРИЧНЫЙ НА 99%»- Олег Александрович, почему вас заинтересовала именно история последнего русского императора?- Когда мы снимали в Тобольске «Тобол», в это же время там вводился в строй музей императорской семьи – там Романовы пребывали в ссылке. Тогда же мы познакомились с историей их последних дней, она нас заинтересовала. Кроме того, любопытна история императора Михаила Романова (брат Николая II, в пользу которого тот отрекся от престола, - Прим. Ред.), который был у власти один день. Его морганатический брак с Натальей, заключенный в сербской церкви Вены. Кстати, мы уже получили разрешение от этой церкви на съемку. Хотим, чтобы съемки проходили в тех исторических местах, которые реально сохранились.- А в Екатеринбурге это какие места?- Того места, где была расстреляна Царская семья уже нет (дом Ипатьева снесли в 1977 году, - Прим. Ред.). Его роль сыграет декорация. А вот улицы сохранились. Мы хотим восстановить их исторический облик с помощью декораций и компьютерной графики. Сам же фильм будет художественный.- Все, что касается Николая II, сразу вызывает споры и конфликты. Давайте вспомним фильм «Матильда» Алексея Учителя, по которому разгорались дичайшие страсти. Вы не боитесь, что ваш фильм выйдет и все начнут искать исторические параллели, обвинять Урушева в том, что он наснимал черт знает что?- Вы знаете, нас даже автор «Тобола» Алексей Иванов обвинил в не историзме. Хотя в другом интервью он сам говорил: «Я же романист, я не историк!». Зная эту болезненную тему, мы привлекли самого мощного и крупного историка Романовской семьи – Владимира Хрусталева. Это человек, который 50 лет, еще с советских времен, занимается историей императорской семьи. Он прочитал первый наш сценарий и роман. Так что мы гарантируем, что все, что связано с семьей Романовых в нашем проекте, на 99% исторично. Но при этом у нас есть лирический герой – контрразведчик, который чуть не предотвратил первую мировую войну. У нас будет и Георг V (британский король, двоюродный брат Николая II, - Прим. Ред.), который предал своих родственников – он отозвал разрешение на въезд Николая II в Лондон. Об этом как-то умалчивается, но парламент был готов дать разрешение на приезд Николая, а Георг V по какой-то причине забрал это прошение. И это, кстати, часть английских историков тоже признают.«ГЕНИАЛЬНЫЙ РОМАНИСТ, НИКУДЫШНЫЙ СЦЕНАРИСТ»- Вы упомянули Алексея Иванова, автора «Тобола». Что пошло не так? Он написал книгу, вы сняли по ней фильм… Но между вами разлад.- Начнем с того, что не Алексей Иванов пришел ко мне с написанным романом, как это все понимают… В трудное время, когда евро взлетело почти до 100 рублей в декабре 2014 года я пришел к Иванову в Перми, сказал, что работаю над темой истории Сибири, историей семьи Ремизовых и спросил не интересно ли ему об этом написать? И мы заключили контракт на восемь серий.- Документ есть?- Конечно! Договор, документ, техническое задание ему выдали, что мы хотим, что должно быть отражено. Восемь серий по 52 минуты. Полный метр не более 120 минут. Заключили контракт. И он сначала написал сценарий. С этим сценарием я пришел на Первый канал. Там прочитали, сказали: «Олег, замечательная история, но это план романа, а не сценарий». Беда Леши – он великолепный, гениальный романист, но никудышный абсолютно киносценарист. Он не понимает кинодраматургию.- Это разные работы…- Это абсолютно разный темпо-ритм. Он не понимает формат. Он написал нам восемь серий по полтора часа. Это невозможно отредактировать! Там вторая кольчуга, еще один бой… Он написал так, что денег не хватит никогда. У меня друг вечером курит и читает. Так он «Тобол» читал три месяца! А кино должно сразу захватить. Изначально у нас в контракте с Ивановым было написано, что это «полный метр», что это истерн, рассчитанный на молодую аудиторию. Там бои, драки…- Истерн, как противоположность вестерну.- Истерн это российский вестерн. И есть формат. Серия должна закончиться так, чтобы захватить, чтобы ты хотел дальше смотреть, а не просто, как роман, где захотел, там остановился. В первом варианте сценария у Алексея Иванова главный герой появлялся на 15 минуте. Но ведь есть закон кинематографа – не позднее 7 минуты! Алексей написал, я заплатил ему денег…- Сколько?- Это тайна, не могу сказать. Но на тот момент это достаточно огромная сумма. Потом ему доплатили за полный метр, когда решили доработать. Все было оплачено, договорено. Но он не сделал третий драфт (третью версию черновика сценария, - Прим. Ред.). Я думаю, что он скандал этот устроил, чтобы третий драфт не делать. Просто уже лень ему стало.- Алексей Иванов о фильме и сериале «Тобол» говорил, что «ожидал «Игру престолов», а получил драку табуретками». Что вы думаете об этом заявлении?- У Алексея Иванова любимый фильм «Игра престолов». Он ничего слаще, видимо, не видел. И когда мы ему какие-то аргументы говорили, он отвечал: «Я десять раз его смотрел, я все под него сделал». Я тогда ему сказал «Алексей, «Игра престолов» это формат 100 серий. Там может быть пять главных героев и 100 серий нескончаемых. А у нас формат – восемь серий законченной истории. У нас не может быть на восемь серий десять героев». Мы героев сокращали, потому что нам нужен был один, за которым будут следить. С другой стороны мне бы хотелось задать вопрос Алексею, а ты написал «Игру престолов»? Ты серьезно так считаешь? Я считаю, что «Тобол» это «Сердце Пармы 2» (исторический роман Алексея Иванова, - Прим. Ред.). Написано хорошо.«ДЮЖЕВ СЫГРАЛ ПЕТРА I ГЕНИАЛЬНО»- Над фильмом «Романовы: преданность и предательство» работает режиссер Сергей Коротаев, который, известен двумя сезонами исторического сериала Мосгаз. В нем люди советской эпохи выглядят и ведут себя так, как вели бы себя герои сериалов от HBO или Netflix. Стоит ли от нового фильма ждать того же подхода?- Мне очень нравится его режиссура. Коротаев пишет сценарий совместно с Сергеем Козловым. Пока они на пятой серии, но полный метр уже написан. Мы исключили те ошибки, которые были, когда мы заключили контракт с Алексеем Ивановым. Мы ведь оставили права на роман ему, а права на телевидение и трансляцию в Интернет забрали на 25 лет себе. А сейчас мы все права оставили себе, чтобы у нас не было никаких недоразумений с авторами.- Мне показалось, что в фильме «Тобол» есть отсылка к советскому кинематографу. Взять, например, сцену с Петром I, которого сыграл Дмитрий Дюжев. В некоторых моментах он очень походил на Петра I, сыгранного Алексеем Петренко в «Сказе про то, как царь Петр арапа женил».- Дима Дюжев это лучший Петр I. Он сыграл гениально! Он вживался в эту роль. Он рвался переночевать в кровати Петра I в Эрмитаже! Мы написали письмо в Эрмитаж. Они нам ответили, что на музейных экспонатах ночевки запрещены. У Петра I была маленькая нога, он надевал ботинок, а его в сапог. И так ходил, из-за чего у него была странная походка. Дима заказывал сапоги на размер меньше и ходил в них весь съемочный день. Кроме того, у Петра I по документам была базедова болезнь (Это заболевание щитовидной железы. Один из признаков - увеличение глаз – Прим. Ред.). Дима и это изображал. Нам потом говорили, что Дюжев в роли Петра немножко дикошарый. Но подождите, мы же пытались восстановить исторически, каким был Петр I.- А как вы относитесь к тому, что история гибели семьи Романовых стала тиражироваться, в том числе и в Голливуде. Например, в сериале «Американская история ужасов» показали расстрел в доме Ипатьева, которому пытались помешать ведьмы...- Я окончательно убедился в своем решении снимать фильм, когда посмотрел «Последние цари» BBC. В нем Николай II представлен, как дебил. И какие-то девочки-мальчики, которые якобы занимаются историей России, говорят нам, какой у нас был царь. Я был возмущен! И решил сделать историческую версию. Давайте говорить так: за семь лет Николай II построил железную дорогу от Москвы до Владивостока. Мы БАМ сколько строим в современных условиях? Четверть века? И дорогу Санкт-Петербург-Архангельск, две стратегические линии соединил. Николай II был не такой уж и слабый царь. Он правил Россией почти четверть века. Все забывают, но вообще-то метро в Москве начал строить Николай II.- Кто будет играть Николая II?- Пока секрет.- Когда фильм выйдет?- Думаю, к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Постараемся к этой дате успеть.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему писатель Алексей Иванов отказался от авторства фильма и сериала «Тобол» и что сейчас снимают на УралеСлушайте подкаст от радио «КП-Екатеринбург» (92,3FM) (Подробнее)Раскопкам на месте дома Ипатьева 20 лет: под комнатой, где расстреляли Николая II, археологи нашли могилу женщины с младенцемДом инженера Ипатьева когда-то стоял в самом центре Екатеринбурга на Вознесенской горке. В его подвале в ночь с 16 на 17 июля большевики расстреляли Николая II Романова вместе с женой, детьми и четырьмя слугами. 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