Как царский кокер-спаниель отомстил большевикам за убийство Николая II

Семья Николая II Романова. Фото: Государственный архив РФ/ Репродукция музейного комплекса "Царский"

История гибели Царской семьи известна многим. В ночь с 16 на 17 июля в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге большевики расстреляли отрекшегося императора Николая II Романова, его супругу, детей и четырех слуг. Однако мало кто знает, что в доме в тот момент находились еще и любимцы Романовых – три небольших собачки: кокер-спаниель Джой, французский бульдог Ортипо и кинг-чарльз-спаниель Джимми. Когда в Екатеринбург пришел Колчак и велел выяснить, что большевики сделали с Романовыми, именно их четвероногие питомцы помогли следствию выяснить истину и наказать виновных.

«СОБАЧКА СТРАШНО МИЛА»

Романовы любили животных. Например, у Николая II было две собаки колли – Ворон и Иман. Его супруга Александра Федоровна души не чаяла в английском терьере Эйре. А у их старшей дочери великой княжны Ольги Николаевны любила сидеть на руках кошка по кличке Васька.

После Февральской революции 1917 года семью Романовых арестовали и поместили под домашний арест в Царском селе. Уже в августе их перевели в Тобольск, оттуда на Урал. В ссылку с ними отправились и три собаки, которые принадлежали детям Николая II. Сучку французского бульдога Ортипо Татьяне Николаевне осенью 1914 года подарил штаб-ротмистр лейб-гвардии Уланского полка Дмитрий Малама. Он был ранен и лежал в Гусарском лазарете, в котором великая княжна работала медсестрой.

- Аня мне привезла от Маламы маленького французского бульдога, невероятно мил. Так рада, - писала об Ортипо в своих мемуарах Татьяна. - Собачка страшно мила.

Сучку французского бульдога Ортипо Татьяне Николаевне подарили осенью 1914. Фото: Государственный архив РФ

Маленький кинг-чарльз-спаниель Джимми принадлежал четвертой дочери Николая II – Анастасии. Его великой княжне подарила Анна Вырубова, подруга ее матери-императрицы.

А кокер-спаниель Джой был собакой цесаревича, наследника престола Алексея. Мальчик всюду брал ее с собой. Даже когда в годы Первой мировой войны сопровождал отца в его поездке на фронт.

Джой, Джимми и Ортипо были настоящим утешением для детей Романовых. Собачки дурачились, поднимая настроение своим хозяевам, несмотря на тяжелые времена, которые наступили для их семьи.

- Джой, Ортипо и Джим процветают. Двух первых приходится гонять со двора, где они наслаждаются в помойной яме и едят всякую пакость, - пишет великая княжна Ольга, находясь в Тобольске. - Джой толстеет с каждым днем, потому что ест разные гадости из помойной ямы. Все его гонят палками. У него много знакомых в городе, и поэтому он всегда убегает.

«БЫЛИ СЛЫШНЫ ВЫСТРЕЛЫ И ВОЙ ЦАРСКИХ СОБАК»

Весной 1918 года большевики отправили Царскую семью из Тобольска в Екатеринбург в печально известный дом Ипатьева. Правда, сразу всю семью перевезти не удалось. Цесаревич Алексей, страдавший от гемофилии, ушибся, из-за чего у него сильно распухли ноги. Ходить, а тем более ехать куда-либо он не мог. Было решено сначала привезти Николая II с супругой и дочерью Марией. Они приехали в столицу Урала 17 апреля. Остальные дети с тремя собаками приехали лишь 23 мая.

Джой принадлежал цесаревичу Алексею. Фото: Государственный архив РФ/ Репродукция музейного комплекса "Царский"

Спустя почти два месяца, когда к городу начали подходить белые, большевики решили расстрелять Царскую семью в подвале дома Ипатьева.

- Надо сказать, что Романовы так инстинктивно почувствовали недоброе с этим переводом, - вспоминал Исай Родзинский, член коллегии Уралоблчека. – Нехотя шли туда вниз. Когда всех их привели, Яков Юровский (руководитель расстрела - Прим. Ред.) в трех словах объявил о расстреле и состояние такой прострации пошло. А потом пошла стрельба беспорядочная. Чуть сами не перестрелялись, потому что рикошетили пули. Очень неорганизованно это было.

В ту ночь в подвальную комнату Анастасия взяла с собой свою собаку Джимми. Она погибла у нее на руках. В это время французский бульдог Ортипо и кокер-спаниель Джой находились в других комнатах дома Ипатьева. Когда началась стрельба Ортипо испугался и начал выть.

- Хорошо были слышны выстрелы и вой царских собак. <…>, - вспоминал участник расстрела Алексей Кабанов. – Я рекомендовал умертвить трех царских собак, которые сильно выли. Четвертую собаку Джек, как не производившую вой, не тронули.

В своих воспоминаниях Кабанов ошибся. Собак изначально было только три. А ту, которая не выла, звали Джой, а не Джек. Ортипо действительно убили. Но что стало с его телом неизвестно. А вот Джимми, погибший на руках Анастасии, через неделю, когда город уже заняли белые, был найден Судебным Следователем по особо важным делам Николаем Соколовым. Именно ему Верховный правитель Колчак поручил расследовать дело о гибели Царской семьи.

Маленький кинг-чарльз-спаниель Джимми принадлежал четвертой дочери Николая II – Анастасии. Фото: Государственный архив РФ

Соколов нашел тело Джимми в колодце у шахты, где изначально большевики пытались спрятать тела Романовых. Тело собачки следователь сфотографировал и позже показал фрейлине погибшей императрицы и няне Царской семьи, которые подтвердили, что это действительно Джимми. Подтвердил это и Сидней Гиббс, преподававший английский язык детям Романовых.

- Я утверждаю, что эта собачка, которую я видел у шахты, и есть Джимми. Я обратил внимание и на ее шерсть, и на форму глазных впадин, и на зубы. Это, безусловно, она, - привел цитату Гиббса следователь Соколов в своей книге «Убийство царской семьи». – Принадлежала она Анастасии Николаевне, любили эту собачку они все, а в особенности Императрица.

ДЖОЙ ПОМОГ СЛЕДСТВИЮ

На следующий день после гибели Романовых комнаты в доме Ипатьева опустели. Но под одной из дверей сидела и ждала своих хозяев последняя из трех собак – Джой. В это время большевики бегали по коридорам, собирали Царские вещи по шкафам, кладовым и амбарам и увозили их на машинах к вокзалу.

К Екатеринбургу подходил Чехословацкий корпус. Со дня на день власть в столице Урала должна была перейти к белым. Большевики спешили. На собаку, оставшуюся без хозяев, всем уже было плевать. Впрочем, нашлась одна «добрая» душа – 36-летний Михаил Летемин, портной из Сысерти, которого большевики наняли сторожить Царскую семью за 400 рублей в месяц. Он забрал из дома некоторые из царских личных вещей, включая белье. Не оставил без внимания и их собаку.

Описывая Ортипо, Татьяна Николаевна писала в своих дневниках: "Собачка страшно мила". Фото: Государственный архив РФ

- Часть вещей, представлявших небольшую ценность, просто валялась в разных местах без всякого призора на дворе, на полу в комнатах и в амбаре, - вспоминал Летемин позже в разговоре со следователем Соколовым. - Собачку, принадлежавшую Царской семье, по кличке Джой я взял себе, потому что она уже ранее привыкла ко мне, и я просто пожалел ее, опасаясь, что она пропадет с голода.

Это решение в итоге сыграло против Летемина. Дело в том, что одному из слуг Романовых удалось избежать гибели в подвале дома Ипатьева. Камердинер Николая II Терентий Чемодуров еще в мае заболел и был переведен в тюрьму Екатеринбурга в больницу. Вышел на свободу он уже после того, как белые заняли город. Однажды рядом с домом Ипатьева он вдруг увидел Летемина с очень знакомой ему собакой.

Джою удалось выбраться из дома Ипатьева живым. Фото: ТАСС

Джой, едва завидев камердинера одного из своих хозяев, радостно бросился к нему. После этого к Летемину появились вопросы: откуда у него взялась царская собака и знает ли он что-то о судьбе Романовых. В доме у него провели обыск, и нашли множество похищенных царских вещей. Летемин признался, что его нанимали сторожить Романовых, но заявил, что к их убийству отношения он не имеет. Его арестовали и заключили в тюрьму. Что с ним стало дальше доподлинно историкам неизвестно. По одной из версий он скончался от тифа.

Что же касается Джоя, то его взял к себе полковник русской императорской армии Павел Родзянко, знавший Царскую семью. Вскоре красные снова заняли Екатеринбург. Джой вместе с новым хозяином уехал во Владивосток, а оттуда они перебрались в Великобританию. Здесь полковник открыл школу верховой езды для аристократов и их детей.

Лишенный своего хозяина, цесаревича Алексея, который должен был унаследовать российский престол, остаток жизни Джой провел в другой стране, наблюдая, как наследник уже другого престола учится ездить верхом.

После трагедии в Екатеринбурге, Джоя увезли в Великобританию. Фото: ТАСС

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