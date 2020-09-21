Ленина околдовали, а Николая II играет Супермен: в США сняли фильм-небылицу о царской семье

Фильм вполне может претендовать на награды «Золотой малины», его рейтинг на IMDb 3 из 10. Фото: Государственный архив РФ/ Репродукция музейного комплекса "Царский"

- История гибели последней царской семьи – это не материал для съемок низкосортного мусора, - именно так в соцсетях сейчас обсуждают американский фильм «Анастасия: однажды во времени».

Малобюджетная картина вышла в прокат в США еще в феврале, но шумиха поднялась лишь сейчас. Зрители по обе стороны Атлантики пришли в ужас от увиденного. По сюжету, княжна Анастасия становится единственной, кому удалось спастись от расстрела большевиками. Через временной портал четвертая дочь Николая II попадает в будущее, но по необъяснимым причинам оказывается в современной Америке.

В Сети набирают обороты хештеги HandsOffRussianHistory («Руки прочь от русской истории») и HandsOffAnastasia («Руки прочь от Анастасии»).

Так в фильме показана царская семья. Фото: кадр из фильма

ВЕДЬМА КАК ПРИЧИНА РАСКОЛА СТРАНЫ

Как известно, семья Романовых была убита в июле 1918 года в Екатеринбурге. Но в фильме режиссера Блейка Харриса все события происходят исключительно в Москве. Начинается все с того, что в преддверии нового года Ленина околдовывает ведьма по имени Яра. Она заявляет революционеру, что «в его руках сердце России» и призывает убить царя Николая II, его детей и слуг.

Роль российского императора досталась 40-летнему Брэндону Руту, который известен по провальной роли «Человека из стали» в фильме 2006 года «Возвращение Супермена». Уже после этого становится понятно, что актеров на такой «шедевр» набирали, словно по объявлению.

Владимира Ленина сыграл 49-летний актер Джо Кой. Фото: кадр из фильма

Но вернемся к сюжету. Во время новогоднего бала Ленин врывается в Кремль с солдатами, чтобы арестовать всю чету Романовых. Анастасии удается бежать благодаря помощи Григория Распутина. Друг царской семьи открывает временной портал и тем самым спасает княжну от неминуемой смерти. За секунду до побега Анастасия видит, как Ленин стреляет в царя Николая II.

Николай II в исполнении Брэндона Рута и Григорий Распутин (Армандо Гутьеррез). Фото: кадр из фильма

ОСКОРБЛЕНИЕ ИСТОРИИ

Главная героиня в исполнении британской актрисы Эмили Кэри перемещается в 21 век. Выйдя на улицы провинциального города, она едва не попадает под колеса автомобиля. Так она знакомится с семьей девочки Меган. Девушки становятся лучшими подругами, что не удивительно, ведь дочь русского царя весь фильм говорит по-английски как на родном языке. Но это все мелочи.

По сюжету, княжна Анастасия телепортируется в будущее и живет в американской семье девочки по имени Меган. Фото: кадр из фильма

Во время сцены семейного ужина княжна начинает есть спагетти руками. На вопрос о своем поведении спокойно отвечает, что никогда еще такого не ела. Действительно, кто же сто лет назад пользовался ложками и вилками?

- Так едят спагетти в России! – объясняет родителям Меган.

Этот фрагмент отдельно обсуждают на просторах интернета. Но даже в США зрители приходят к единому мнению. Фантастический фильм про девочек-подростков стал воплощением оскорбления истории России.

Тот самый момент "трапезы" княжны Анастасии, который представлен в фильме. Фото: кадр из фильма

- Шутки шутками, а это «произведение» - настоящее издевательство. Людям с Запада не помешало бы начать уважать чужие культуры, - пишут блогеры в Twitter.

Разумеется, семейный фильм не мог не завершиться «хэппи эндом». Околдованный чародейкой Распутин находит Анастасию в будущем и возвращает к семье, чтобы Ленин смог лично расстрелять всю семью. Но в последний момент молодая княжна успевает образумить друга отца.

Завершается все тем, что царская семья в последний момент сбегает от большевиков. Но переписывание истории это еще полбеды. В финале Меган получает подарок от Анастасии. Девочка понимает, что посылка была отправлена с соседского адреса и бежит туда, чтобы встретиться с дочкой царя. Дверь открывает пожилая женщина, которая обращается к ней «Привет, старая подруга».

В конце фильма Ленин вновь пытается застрелить царя, но Анастасия спасает отца. От смерти ее спасает медальон, в который попадает пуля. Фото: кадр из фильма

Таким образом создатели фильма как бы невзначай намекают на эмиграцию царской семьи в США после побега от людей Ленина.

РЕАКЦИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

В Российском императорском доме посчитали оскорбительным такое изображение великой княжны Анастасии.

-Такое изображение оскорбительно для памяти святых и тех людей, которые их почитают. Великая княжна Анастасия для многих как член семьи: верующие обращаются с просьбой о заступничестве, молятся ей. Печально, что кому-то приходит в голову шутить над памятью замученных детей. Даже в советское время люди останавливались перед судьбой великой княжон, никому не приходило в голову выставлять их в комическом виде, - цитирует директора канцелярии императорского дома Андрея Закатова РИА «Новости».

В Екатеринбургской епархии пообещали прокомментировать ситуацию вокруг американского фильма в ближайшее время.

Напомним, что в 2018 году Следственный комитет подтвердил принадлежность найденных в районе Поросенкова Лога под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружения. В ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге большевики расстреляли отрекшегося императора Николая II Романова, его супругу, детей и четырех слуг.

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