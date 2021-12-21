Жителей Академического терроризирует стая безнадзорных собак

Безнадзорные псы уже нападали на детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Академического района в Екатеринбурге терроризирует стая безнадзорных собак. Животные, которые около двух лет обитают у автозаправочной станции по улице Рябинина, нападают на людей и не только портят им одежду, но и наносят травмы. От безнадзорных агрессивных псов страдают, в том числе и дети.

Ситуацией с нападением собак заинтересовался следственный комитет и прокуратура. Сотрудники ведомств проводят проверку.

- Проверка по данному сообщению проводится на предмет возможного наличия (отсутствия) в данной ситуации признаков преступлений, предусматривающих ответственность должностных лиц за действия или бездействия, способствовавшие фактам нападения собак на граждан, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. - В ходе проверочных мероприятий будут устанавливаться, и опрашиваться пострадавшие граждане, будет истребована и проанализирована медицинская документация о причиненных им телесных повреждениях.

Следователи опросят пострадавших горожан и представителей местной администрации и людей, в чью компетенцию входит предупреждение фактов бесконтрольного пребывания бесхозяйных животных на улицах города, а также проанализируют медицинские документы, свидетельствующие о травмах, нанесенных собаками местным жителям.

Прокуратура также выясняет обстоятельства нападения собак на жителей Академического и проверяет соблюдение требований законодательства в части организации своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных организацией-подрядчиком.