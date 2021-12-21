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Происшествия21 декабря 2021 4:41

Прокуратура проверит информацию о нападении бездомных собак на людей в Академическом

Стаю псов не раз замечали возле автозаправочной станции на Рябинина
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Сотрудники прокуратуры проверят действительно ли собаки являются бездомными

Сотрудники прокуратуры проверят действительно ли собаки являются бездомными

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурга прокуратура проверит информацию о нападении бездомных собак на людей в Академическом. Сотрудники ведомства уточняют обстоятельства инцидентов с нападением на местных жителей, а также выясняют являются ли данные собаки безнадзорными.

- При установлении факта того, что животные являются безнадзорными, прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных организацией-подрядчиком при исполнении условий соответствующего муниципального контракта, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По предварительной информации, стая крупных псов неоднократно была замечена возле автозаправочной станции на Рябинина. За непродолжительное время зафиксированы случаи нападения собак, как на взрослых, так и детей. При этом горожане жалуются, что псы не раз уже кусали их и раздирали их вещи.

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