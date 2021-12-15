У кого из российских мэров зарплата больше, чем у Алексея Орлова

Оклад у мэра Екатеринбурга в следующем году будет 63,9 тысяч рублей - как и в этом году. Вместе с надбавками ежемесячный доход составит около 300-350 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Городской Думе Екатеринбурга сегодня обсуждали зарплату мэра – как она изменится в следующем году. Тут обошлось без особых сюрпризов. Оклад останется тем же, что и сейчас – 63 902 рубля в месяц. Но если учесть еще все надбавки, которые положены главе города, например, за работу со сведениями государственной тайны, то в среднем он будет получать 300-350 тысяч рублей в месяц.

- С 1 января зарплата Главы города не изменится и, кстати, останется ниже, чем зарплаты глав многих городов, которые размером даже меньше Екатеринбурга (ХМАО, ЯНАО, например). Она будет меньше зарплаты мэра Казани, например, - отмечают в мэрии.

«Комсомолка» решила посмотреть, на сколько все-таки отличаются доходы у главы Екатеринбурга от доходов других российских мэров. Ежегодно чиновники декларируют свои доходы. Итоговая сумма за год состоит не из одной лишь зарплаты – она может включать, например, доход от продажи недвижимости и имущества, вроде машины. Поэтому, разделив эту сумму на 12 месяцев можно узнать лишь приблизительный уровень зарплаты чиновника.

Для начала возьмем нашего соседа – Пермь. Мэр в городе сменился в марте прошлого года. Главой города стал Алексей Демкин. Поэтому декларации о его доходах на посту главы города еще просто нет. Но в администрации города весной сообщали, что оклад у Алексея Демкина составляет 24 137 рублей. А с надбавками ежемесячная зарплата и до 100 тысяч не дойдет – составит около 91 720 рублей.

Инфографика на основе деклараций о доходах глав российских городов за 2020 год. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но вот если посмотреть на другого нашего соседа – Челябинск, то, по открытым данным, ежемесячная зарплата Натальи Котовой составляет примерно 450 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.

В свою очередь глава Тюмени Руслан Кухарук за 2020 год получил доход примерно в 6 миллионов 50 тысяч рублей. То есть ежемесячный доход примерно равен 504 тысячам.

Немаленькие ежемесячные доходы мы обнаружим у глав северных городов. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин за прошлый год задекларировал доход порядка 5,3 миллионов рублей. В месяц выходит 443 тысячи.

В Омске теперь уже экс-мэр Оксана Фадина (15 декабря новым главой стал Сергей Шелест, - Прим. Ред.) имела средний ежемесячный доход примерно в 420 тысяч рублей. Ее доход за 2020-й составил около 5,48 миллионов.

Если взглянуть на запад, то в Казани у главы города Ильсура Метшина ежемесячный доход составляет около 541 тысячи. Его задекларированный доход за прошлый год составляет около 6,5 миллионов рублей.

В Воронеже у градоначальника Вадима Кстенина доходы за 2020-й составили 4 миллиона 390 тысяч рублей. То есть ежемесячно это около 365 тысяч рублей.

Ну и конечно сравним с Москвой. У мэра столицы Сергея Собянина за 2020 год задекларирован доход в 8 миллионов 240 тысяч рублей. То есть это около 686 тысяч рублей в месяц.

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