Назван размер зарплаты главы Екатеринбурга в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Городской Думе Екатеринбурга 15 декабря обсуждали вопрос о зарплате главы Екатеринбурга. Официально проект решения называется "Об оплате труда высшего должностного лица муниципального образования "город Екатеринбург" - Главы Екатеринбурга".

Доклад зачитала Анна Турунцева, начальник департамента финансов городской администрации.

- В Городскую Думу внесен проект решения об оплате труда Главы Екатеринбурга. Предлагается установить систему оплаты труда главы города в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Свердловской области и города Екатеринбурга, - сказала Анна Турунцева. - В соответствии с проектом, оплата труда состоит из месячного должностного оклада и ежемесячных выплат. Размер оплаты остается без изменений. В состав дополнительных выплат войдут ежемесячное денежное поощрение, надбавка за работу со сведениями государственной тайны, и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух окладов.

Доклад зачитала Анна Турунцева, начальник департамента финансов городской администрации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Дмитрий Сергин поинтересовался, чем будет отличаться денежное содержание главы города.

- Сейчас все надбавки называются одним словом - дополнительная поддержка - сказала Анна Турунцева. - Они по всем направлениям остались такими же, но приводятся в соответствии с законодательством.

На заседании также отметили, что суть проекта в том, что главу Екатеринбурга переводят на оплату труда по окладам. Премиальной системы больше не будет у мэра города.

- Он будет получать окладную систему, как получают должностные лица Свердловской области. Они полностью сидят на окладе, - объяснил Андрей Корюков, заместитель главы Екатеринбурга. - Мы не можем уменьшить систему оплаты труда. Она по объемам соответствует тому, что было. И третье мы привязались к областной системе оплаты труда. Глава города - 90% от оклада губернатора.

На заседании депутаты проголосовали за проект решения в целом большинством голосов - за 5, воздержались 3, не голосовал 1.

Сейчас оклад у главы города Екатеринбурга составляет 63 902 рублей. Он остался без изменений. Включая все перечисленные надбавки Алексей Орлов будет получать около 300 000 - 350 000 рублей. В разные месяцы сумма бывает разной.

В Гордуме рассказали, что с 1 января зарплата мэра Екатеринбурга не изменится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в Гордуме сегодня обсуждали вопрос об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности. В мэрии Екатеринбурга объяснили, что положение об оплате труда должностных лиц городской администрации сейчас приводится в соответствие с требованиями федерального и областного законодательства. При этом, если говорить о зарплате мэра Екатеринбурга, она с 1 января 2022 года не меняется и остается ниже, чем зарплаты мэров многих городов-миллионников, например Казани или городов ХМАО и ЯНАО.

В декабре 2018 года широко обсуждался в Городской Думе вопрос об оплате труда мэра Екатеринбурга. Тогда главой города был Александр Высокинский. Депутаты, входящие в состав комиссии по местному самоуправлению рассматривали повышение зарплаты главе города.