2018-12-06T10:06:20+03:00
Политика

Гордума согласовала повышение зарплаты мэру Екатеринбурга Высокинскому до 200 тысяч рублей

Заработок градоначальника вырастет за счет стимулирующих выплат
Лев ИстоминОлег Галимов
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Большие полномочия - большие деньгиБольшие полномочия - большие деньгиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Гордумы Екатеринбурга, входящие в состав комиссии по местному самоуправлению одобрили повышение зарплаты мэру города Александру Высокинскому.

Причиной для пересмотра заработка главы уральской столицы стало значительное расширение круга полномочий: Высокинский не только объединил в своих руках функции мэра и сити-менеджера, но и вошел в состав правительства Свердловской области. Соответственно вырос уровень его ответственности.

Против решение о повышении зарплаты выступил только депутат Сергин Фото: Олег Галимов

Против решение о повышении зарплаты выступил только депутат СергинФото: Олег Галимов

С этим аргументом не согласился депутат Дмитрий Сергин:

- По Конституции органы местного самоуправления не входят в органы государственной власти. Как это можно совместить? Это нельзя использовать как аргумент, - заявил Сергин.

Однако это не подвигло остальных депутатов отказаться от повышения заработка градоначальник. С 1 января 2019 года должностной оклад мэра составит 54 тысячи 400 рублей, к нему прибавят стимулирующий коэффициент до 280%. Общая сумма ежемесячных выплат будет достигать 200 тысяч рублей.

Руководитель профильной комиссии Алексей Вихарев подчеркнул, что если Высокинский не будет справляться с полномочиями, то депутаты смогут пересмотреть уровень его заработка в сторону уменьшения.

Алексей Вихарев пообещал проконтролировать выполнение мэром своих обещание Фото: Олег Галимов

Алексей Вихарев пообещал проконтролировать выполнение мэром своих обещаниеФото: Олег Галимов

- У нас новый мэр, и я считаю, что ему стоит выдать кредит доверия на год. Потом мы его пригласим на заседание и попросим отчитаться о проделанной работе. Если итоги не устроят депутатов, то мы, конечно же, можем понизить зарплату, - заявил Вихарев.

В итоге на мэра будут тратить в год чуть больше 6,5 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем выплачивали чего предшественники – сити-менеджеру Александру Якобу.

Напомним, что в последние годы задекларированные доходы Александра Высокинского постепенно растут: в 2016 году чиновник задекларировал 1,9 миллиона рублей, а в 2017-м – 4 миллиона.

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