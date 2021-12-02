Пожар тушили почти три часа. Фото: скриншот

В Реже многодетная семья осталась без крыши над головой в первый день зимы. Накануне на улице Медицинской сгорел частный дом, причиной пожара стал взрыв «Газели». За считанные секунды участок был поглощен пламенем. К счастью, никто не пострадал.

- На площади 240 квадратных метров сгорели: кровля, чердачное перекрытие, домашнее имущество, повреждены стены частного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава. В 09:28 огонь локализован, в 10:05 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 12:15, - отмечают в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Столб дыма был виден за несколько километров от места ЧП.

- Он рухнул! Вот эта стена просто обвалилась, - рассказывают очевидцы.

К сожалению, это далеко не первый случай, когда на Среднем Урале из-за пожара страдают многодетные семьи. Недавно в селе Таборы двое детей погибли, когда их мать растопила печку и ушла в гости. А весной под Нижним Тагилом в огне скончались сразу пять ребятишек. В конце ноября МЧС озвучило причину возгорания - неисправность проводки.