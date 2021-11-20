В уральском селе Таборы во время пожара в жилом доме погибли двое детей

Как оказалось, в доме проживала 35-летняяя женщина вместе со своими детьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В уральском селе Таборы двое детей погибли во время пожара в жилом доме, Сообщение об инциденте спасатели получили 19 ноября около 23:30 по местному времени. Известно, что возгорание возникло на улице Советской. По сообщениям прокуратуры, дом был деревянным, рассчитанным на двух хозяев, соседей во время инцидента удалось эвакуировать.

При тушении пожара обнаружены тела двоих детей, трех и десяти лет. По имеющейся на текущий момент информации, которая будет проверяться, отец детей был на вахте, мама была дома с детьми. Маме детей после возникновения пожара удалось спасти одного ребенка, восьми лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На место происшествия выехал прокурор Таборинского района Василий Тафинцев для координации действий сотрудников правоохранительных органов. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти детей.

Как выяснили специалисты следственного комитета, трагедия произошла в ночь на 20 ноября Фото: Иван ВИСЛОВ

Как выяснили специалисты следственного комитета, трагедия произошла в ночь на 20 ноября. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Как оказалось, в доме проживала 35-летняяя женщина вместе со своими детьми. По предварительной версии причиной возгорания стала затопленная печь. Женщина с одной из девочек успела эвакуироваться.

- Затем она попыталась вернуться в квартиру, но не смогла этого сделать из-за сильного едкого дыма. В дальнейшем на место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны. По предварительной информации, они скончались от отравления окисью углерода. Пожар мог возникнуть из-за наличия в дымоходе трубы большой щели, из которой, предположительно могла вылететь искра и произойти возгорание, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в семье было пятеро несовершеннолетних детей: старшей 17 лет, а младшей – три года. Дети жили в трехкомнатной квартире с ранее судимыми родителями. При этом семья считается неблагополучной, и уже состоит на учете.

- В роковую ночь глава семьи дома отсутствовал, был на работе в деревне Торомка Таборинского района. Его дочь Ксения и сын Анатолий в это время находились на учебе в образовательных учреждениях с постоянным пребыванием, - добавил полковник Горелых.