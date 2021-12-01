Водитель легковушки скончался до приезда медиков Фото: ГИБДД по Свердловской области

На 36 километре трассы «Екатеринбург - Шадринск - Курган» ночью, 1 декабря, произошла смертельная авария. Водитель легковушки внезапно выехал на встречную полосу, влетел в автобус. Его машина превратилась в груда железа, а сам он от полученных травм погиб на месте ДТП до приезда медиков.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Митсубиси», двигаясь в сторону Кургана, по неустановленным причинам допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом «Голден Драгон», движущимся во встречном направлении со стороны Каменска-Уральского под управлением водителя 1987 года рождения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель маршрута № 999 «Курган-Екатеринбург» и 25 пассажиров отделались испугом - никто из них не пострадал. Мужчина, управлявший автобусом, рассказал инспекторам ГИБДД, что видел «Митсубиси», но когда тот резко вылетел перед ним, не смог избежать столкновения.

Личность водителя легковушки пока не могут установить из-за полученных им травм и отсутствия документов - их не удалось найти. Предварительно установлено, что «Митсубиси» управлял водитель 1998 года рождения из Екатеринбурга.

- Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД, быть бдительными и внимательными на дороге, а также напоминает, что выезд на полосу встречного движения может повлечь за собой тяжкие последствия, - обратились к водителям госавтоинспекторы Свердловской области.

Напомним, 29 ноября в аварии под Екатеринбургом погиб водитель Renault Duster. Его машина загорелась после столкновения с МАЗом. Личность погибшего также не могли установить. Позже оказалось, что в ДТП погиб 44-летний сотрудник ФСИН из Новой Ляли. У мужчины осталась жена и двое детей.