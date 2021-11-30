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Происшествия30 ноября 2021 8:15

Осталась жена и двое детей: сгоревшим в аварии под Екатеринбургом оказался прапорщик ФСИН

44-летний мужчина был в отпуске, его Renault Duster врезался в длинномер
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Водителя иномарки долго не могли опознать. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Водителя иномарки долго не могли опознать. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга установили личность водителя Renault Duster, который погиб в ночной аварии на дублере Тюменского тракта. Им оказался 44-летний сотрудник ФСИН из Новой Ляли. В ведомстве пояснили, что старший прапорщик находился в отпуске.

У мужчины осталась жена и двое детей.

- Жизнь сотрудника в погонах застрахована. Семья погибшего получит компенсацию по потере кормильца, - пояснили «КП»-Екатеринбург в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Вероятно, мужчина ехал из Новой Ляли в Екатеринбург. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Вероятно, мужчина ехал из Новой Ляли в Екатеринбург. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Ранее в ГИБДД рассказали, что Renault Duster загорелся после столкновения с МАЗом. Водитель длинномера проехал нужный поворот направо и стал тормозить. После этого иномарка влетела в полуприцеп.

- Кроме этого, на месте ДТП сотрудниками ГИБДД выявлены недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, выразившиеся в загрязнении световозвращающих элементов на барьерном ограждении, нарушение светотехнических характеристик в нарушении ГОСТа, - добавили в Госавтоинспекции.

Иномарка загорелась после столкновения с полуприцепом. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Иномарка загорелась после столкновения с полуприцепом. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Для тушения пожара были задействованы машины МЧС.

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