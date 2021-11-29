Личность погибшего еще не установлена. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Под Екатеринбургом на Сибирском тракте в результате аварии скончался водитель Renault Duster. По предварительной информации, автомобиль врезался в груженную фуру МАЗ. От удара иномарка загорелась, водитель погиб на месте. Его личность не установлена.

- Водитель Renault Duster не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение. В результате ДТП водитель погиб на месте. Личность погибшего устанавливается, - сообщает отделение пропаганды городского управления Госавтоинспекции.

Автомобиль выгорел дотла. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

За рулем длинномера был 56-летний мужчина, его стаж за рулем - 37 лет. Он ехал из Сургута в Полевской. Для тушения пожара на трассу выезжали две машины МЧС и семь человек личного состава.

Напомним, что в середине ноября на свердловской трассе погибли родители троих детей, которые везли сына в больницу Екатеринбурга.