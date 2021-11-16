Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фото: соцсети/ УГИБДД по Свердловской области

В свердловской Госавтоинспекции раскрыли подробности смертельной аварии на Серовском тракте, в которой погибла семья из Верхней Туры. Как выяснилось, многодетная мать Валентина Валеева и ее муж Сергей везли в Екатеринбург 7-летнего сына. В момент ДТП стрелка спидометра серебристой KIA замерла на 150 км/ч. Выжившего мальчика доставили в больницу.

От гибели его спас бустер. Ребенок в тяжелом состоянии.

- В момент ДТП водитель и оба пассажира были пристегнуты ремнями безопасности, - отмечают в ГИБДД. По предварительной информации, Валентина выехала на встречную полосу во время обгона и в лобовую столкнулась в Volkswagen.

42-летний водитель госпитализирован с травмами.

- При неблагоприятных погодных условиях не совершать резких маневров, которые могут привезти к потере контроля за дорожной ситуацией, использовать ремни безопасности, в том числе и пассажирам, находящимся на заднем сидении, детей перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу, - добавляют в Госавтоинспекции.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу ребенка. Фото: УГИБДД по Свердловской области

По словам знакомых семьи, Валентина и Сергей могли поехать в областной центр из-за нехватки специалистов в детской поликлинике Кушвы.

- У них дочка 14-летняя и два мальчика 7 и 6 лет. У нас часто врачей не хватает, и направляют в Екатеринбург. Может быть для школы какая-то справка понадобилась, - рассказала знакомая Валентина.

Напомним, что в Нижнем Тагиле во время быстрой езды погибла пара студентов.