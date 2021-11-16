«Выжил только сын»: на свердловской трассе семья попала в страшную аварию

Женщина-водитель влетела во встречную легковушку Фото: ГИБДД по Свердловской области

На 170 километре трассы «Екатеринбург - Серов» утром, 15 ноября произошла страшная авария, в которой погибла семейная пара из Кушвы. С ними в машине ехал семилетний сын - он выжил, но получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу.

- По предварительным данным, 34-летняя женщина, управляя автомобилем Kia, при совершении обгона попутного транспортного средства, не справилась с управлением, допустила столкновение со встречным автомобилем Volkswagen под управлением 42-летнего мужчины, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Полицейские выяснили, что семья ехала со стороны Кушвы в сторону Нижнего Тагила. Супруг находился на переднем сидении автомобиля, ребенок ехал сзади в детском кресле, соответствующем его росту и весу, что возможно и спасло его от гибели.

Водитель Volkswagen ехал один. Он также пострадал в аварии и был с травмами доставлен в больницу.

- На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следователи, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. На место происшествия выехали представители Управления ГИБДД по Свердловской области, - добавили в ГИБДД.

Сейчас на участке трассы, где произошла авария, затруднено движение. Сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта встречных направлений - автомобили едут по одной полосе.

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