В ДТП с легковушкой и грузовиком на Тюменском тракте погибла семейная пара

Водитель грузовика не получил никакие травмы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сегодня, 12 ноября, на трассе «Екатеринбург-Тюмень» произошло смертельное ДТП. При лобовом столкновении легковушки Lada Granta и грузовика Scania погибла супружеская пара, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла около 11:30 на 109 километре трассы. По предварительным данным, 37-летний водитель Lada Granta совершал обгон и при возвращении на свою полосу не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком, за рулем которого был 61-летний мужчина.

Дорога была чистой и обработанной противогололедными материалами. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В результате сильного удара легковой автомобиль получил значительные механические повреждения. Водитель и пассажир отечественного автомобиля - 34-летняя супруга водителя погибли на месте ДТП, - говорится в сообщении ГИБДД.

При этом водитель грузовика не получил никакие травмы. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что Lada Granta ехал из Екатеринбурга в сторону Тюмени. Погибшие были жителями столицы Урала. Дорога была чистой и обработанной противогололедными материалами. По факту ДТП проводится проверка.

Сейчас движение транспорта в районе аварии затруднено, его регулируют сотрудники ГИБДД. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водителя легковушки имел водительский стаж с 2018 года. Грузовик оказался машиной автопочты из Ярославской области. В нем были посылками.

Сейчас движение транспорта в районе аварии затруднено, его регулируют сотрудники ГИБДД. Машины едут только по одной полосе.

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