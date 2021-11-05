У водителя иномарки не выявили опьянения. Фото: УГИБДД по Свердловской области / СОЦСЕТИ

Управление ГИБДД по Свердловской области опубликовало видео аварии в Нижнем Тагиле, в которой погибла 17-летняя девушка и 21-летний парень. На кадрах видно, как водитель Opel Astra быстро маневрирует из ряда в ряд на Черноисточинском шоссе, а затем таранит бордюр и врезается в линию электропередач. Лихача уже проверили на алкоголь, за руль он сел трезвым.

- Ранее мужчина привлекался один раз за нарушения Правил дорожного движения. Стаж управления транспортным средством водителя с 2019 года, - уточнили в Госавтоинспекции.

Пассажирами иномарки были студентка медицинского колледжа Александра Т. и ее друг Виталий Богачев. Молодой человек учился в горно-металлургическом колледже. Сообщается, что похороны пройдут 7 ноября.

- Саму душу-отняли у семьи. Вы сами знаете какой она была. С тонким чувством юмора и смехом до слез. Искрой, что хотела стать фейерверком, - написали на странице девушки после аварии.

Молодые ребята погибли на месте. Фото: УГИБДД по Свердловской области

По словам знакомых погибшей, за рулем Opel был 20-летний Олег Черезов. С тяжелыми травмами его доставили в городскую больницу № 2.

- В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП, - добавили в ГИБДД.

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