В Нижнем Тагиле в ДТП погибли парень с девушкой

Автомобиль превратился в груду металлолома. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Жуткое ДТП с двумя погибшими произошло в Нижнем Тагиле вечером 4 ноября. В 18:30 на Черноисточинском шоссе напротив дома №60 б водитель иномарки «Опель Астра» не справился с управлением.

По предварительным данным, 20-летний парень ехал на иномарке по шоссе со стороны Челюскинцев в направлении Октябрьского проспекта. В какой-то момент автомобиль вынесло на бордюр, после чего влетел в опору линии электропередач.

Пассажиры иномарки погибли на месте ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В ДТП погибли пассажиры иномарки – 17-летняя девушка и 21-летний парень. Водитель попал в Горбольницу №2 с сотрясением головного мозга, ушибом правого бедра, раной право1й руки и ушибом грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следователи МУ МВД РФ «Нижнетагильское». Они установили, что водитель получил права два года назад, к административной ответственности он привлекался один раз.

На месте аварии работали следователи и сотрудники ГИБДД, Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

- Автоинспекторы провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, опьянение не установлено, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД по региону.

По факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина аварии.

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