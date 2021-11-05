На Московской иномарка перевернулась и врезалась в столб

В результате аварии машина перевернулась Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Московская и Денисова-Уральского произошла авария, в результате которой иномарка Hyundai Solaris врезалась в столб.

За рулем был 31-летний мужчина. Водитель не справился с управлением и въехал в столб, из-за чего машина перевернулась. Эту информацию "КП-Екатеринбург" в ГИБДД по Екатеринбургу.

В результате ДТП пострадал 23-летний мужчина, который находился на заднем сидении. Он был доставлен с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой в 23 центральную городскую клиническую больницу.

– Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, - дополнили в ГИБДД.