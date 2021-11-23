Екатерина Сибирцева про посещение утренников, ледовый городок и протестах против QR-кодов

Заместитель главы Екатеринбурга выступила в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ПРОТЕСТАХ ПРОТИВ QR-КОДОВ

- Бессмысленно отрицать существование вируса и пандемии. В Свердловской области очень высокое количество смертельных случаев, тяжелых больных. Два года назад никто и предположить не мог, в какой ситуации мы окажемся. Тем не менее, надо уметь смотреть правде в глаза и понимать, что только определенными мерами, все вместе мы сможем победить это страшное заболевание. Тот режим, в котором мы сегодня находимся, наверное, единственно возможный. В других странах принимаются аналогичные меры.

Часть горожан протестует против введения QR-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБ ОТМЕНЕ QR-КОДОВ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

- Все понимают, что вопрос выживания бизнеса это сегодня вопрос налогооблагаемой базы и наполнения бюджета. Но, к сожалению, решение об отмене QR-кодов в торговых центрах перед Новым годом, город принять не может. Мы можем только обратиться с такими предложениями на уровень областного штаба.

Спасибо нашей сфере услуг, которая терпеливо относится к нововведениям. Спасибо тем, кто спокойно показывает на входе QR-коды, паспорт и другие удостоверения личности. Охранники тоже научились работать более оперативно. Но всегда найдутся недовольные люди. И их количество ближе к Новому году увеличиться. С января уже начнут деактивироваться первые QR-коды привитых людей. Надо будет обязательно им прививаться снова. Вся эта история с вакцинацией будет долгой.

Большинство жителей Екатеринбурга адекватно отнеслись к введению qr-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ФАЛЬШИВЫХ СЕРТИФИКАТАХ

- У нас есть практика, когда поддельные сертификаты и медицинские справки проверяются. Поэтому люди должны понимать, что за подделку документов, они могут понести, как минимум административную ответственность. Стоит ли портить свою биографию такими фактами? Тем более что мы действуем во благо. Сделать прививку безопаснее со всех точек зрения, чем прибегать к сомнительным мерам.

ПРО ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ ПО QR-КОДУ

- Такое решение не принято. Предложение было высказано. На прошлой неделе его подробно обсуждали. Но я не слышала обсуждений ни на областном, ни на городском штабе.

ОБ ИНОСТРАННОЙ ВАКЦИНЕ

- Пока четких разъяснений от Роспотребнадзора на этот счет нет. Сейчас в Екатеринбурге не так много иностранцев и не так много российских граждан, которые привиты иностранной вакциной. Но с человеческой точки зрения, это можно учесть, ведь люди все-таки привиты. Нам надо, чтобы люди были защищены. Они защищены, у них есть документы об этом. Если они у нас посмотрят спектакль, причем в маске на социальной дистанции ничего страшного не случится.

Екатерина Сибирцева ответила на актуальные вопросы, касающиеся пандемии Фото: Павел Кислицын

О ДЕТСКИХ УТРЕННИКАХ

- Театры готовятся к сезону. Новый год это всегда активное время для посещения. Что касается утренников в детсадах, то проблема существует. Мероприятия массовые запрещены. Мы все эти праздники будем проводить в рамках одного класса, одного коллектива. Детей сейчас болеет много. В прошлом году родителей не пускали в детсад. Было много жалоб на эту тему. Мы вынесем этот вопрос на обсуждение штаба: могут ли привитые родители посетить утренник ребенка, если это одна группа. Решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

О ВЗРОСЛЫХ КОРПОРАТИВАХ

- Решение насчет корпоративов принимается внутри компании. Все ограничения, которые действуют, они сохранятся. Если проводится на территории точки общепита, то это будет COVID-free зона. Соответственно QR-коды должны быть у всех. Если в другом месте, то руководитель должен обеспечить дистанцирование. Как бы празднование Нового года не вызвало очередной подъем заболеваемости.

О НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ У ШКОЛЬНИКОВ

- Будем надеяться, что на каникулы уйдем по графику. Детки только вышли с дистанта. И все очень рады, начиная от директоров школ и, заканчивая самими ребятишками.

О ВАКЦИНАЦИИ ПОДРОСТКОВ

- Если это будет по всей стране, то будет и в Екатеринбурге. Мы этого ждем, и дети сами уже хотят вакцинироваться. Сознательность у детей иногда даже выше, чем у взрослых . А тем более, что ребенок с 15 лет может самостоятельно принять решение о вакцинации. Поэтому, если решение будет принято, вакцину получим и сразу приступим.

О ЛЕДОВОМ ГОРОДКЕ

- Этот вопрос сейчас рассматривается. На эту тему ждем решения от областного штаба. Оно будет принято в декабре. Мы предусматриваем вероятность того, что придется проверять QR-код. Ориентируемся на решение не только штаба, но и Роспотребнадзора. Будем надеяться, что ситуация позволит не вводить эту меру. Обычно наплыв посетителей в Ледовый городок наблюдается первые три дня, мы этот факт учли и сделали расстановку фигур таким образом, чтобы было свободнее. Входы тоже будут шире, чтобы развести потоки.

Для посещения Ледового городка может понадобиться qr-код Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБ УКРАШЕНИИ ГОРОДА К НОВОМУ ГОДУ

- Это все в стадии подготовки. Украшать будем в этом году и территорию возле Макаровского моста, и Исторический сквер. Подсвечены улицы Ленина, Татищева. Подсветка – это недешевое удовольствие, которое к тому же нуждается в обслуживании. Кроме того, люди не всегда бережно относятся к городским украшениям. Хочется обратиться еще раз ко всем, давайте будем беречь то, что делается для города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге снизилось число заболевших коронавирусом. Из-за этого часть коек перепрофилируют под плановую помощь (подробнее)

Почти 60% жителей Екатеринбурга вакцинировались от коронавируса. Темпы вакцинации увеличились за последние три недели (подробнее)

Больницы Екатеринбурга перепрофилируют под плановую помощь. В столице Среднего Урала снижение по заболеваемости коронавирусом (подробнее)