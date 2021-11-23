Заместитель мэра Екатеринбурга Екатерина Сибирцева оценила уровень культуры посетителей ТЦ

Большая часть посетителей адекватно ведет себя на входе в ТЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева оценила уровень культуры посетителей торговых центров в период пандемии и действия системы QR-кодов.

В эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 fm] зам главы мэра заявила, что жителей Екатеринбурга можно поблагодарить за сознательность, так как большая часть посетителей ТЦ спокойно показывают паспорт и QR-код на входе. Охранники, по ее словам, тоже научились работать оперативно.

- К сожалению, всегда есть люди конфликтные, недовольные. Они будут и ближе к Новому году, когда поток увеличится и всем хочется его создать. Ситуация достаточно стабильная сейчас. Я нечасто хожу по магазинам. Два-три раза в неделю бываю в таких местах. Все достаточно спокойно, очень корректно, - рассказывает Екатерина Сибирцева. - И спасибо нашей сфере услуг, которая терпеливо относится к нововведениям. Вообще, это уровень культуры и уровень культуры каждого человека. То, что мы не демонстрируем какие-то массовые драки, хотя недовольство есть у всех. И мы видим, что эти меры дают результат, самое главное.

Также Екатерина Сибирцева напомнила, что с января начнут постепенно деактивироваться первые QR-коды привитых людей, поэтому им нужно будет привиться снова.

- Эта вся история с вакцинацией, она будет долгой. И возможно, мы теперь всегда будем жить в этой ситуации, пока COVID-19 не победим окончательно, - заключила заместитель главы Екатеринбурга по социальным вопросам.

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