В Екатеринбурге снизилось число заболевших коронавирусом

В Екатеринбурге стали реже болеть коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре 2021 года в Екатеринбурге наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом по сравнению с октябрем. При этом, ситуация по заболеваемости остается достаточно напряженной. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

- По заболеваемости ситуация достаточно напряженная. Мы видим снижение по сравнению с октябрем 2021 года, но цифры все равно достаточно высокие и требуют серьезного отношения к этой проблемы, и увеличения темпов вакцинации, - говорит Денис Демидов. - Количество пациентов за последние несколько недель снизилось. Мы перепрофилируем койки для оказания помощи с другими профилями. У нас перепрофилирован нейрохирургический корпус ГКБ №40, мы планируем перепрофилировать часть других учреждений.

Сейчас в Екатеринбурге в полную силу работают все 18 медицинских учреждений, проводящих вакцинацию, 37 первичных кабинетов работает, 18 мобильных пунктов и 67 мобильных бригад.