Больницы Екатеринбурга перепрофилируют под плановую помощь

Плановая медицинская помощь станет доступнее для горожан Фото: Артем КИЛЬКИН

Больницы Екатеринбурга начали перепрофилировать под плановую помощь горожанам. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила заместитель главы Екатеринбурга по социальным вопросам Екатерина Сибирцева.

- Давайте вспомним, что такие цифры у нас с вами были весной, вначале лета. И, если б мы тогда активно прививались, так как прививаемся сейчас, то мы бы на этих цифрах, ну либо чуть-чуть больше зафиксировались. Но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому, мы имеем то, что имеем. Снизиться до таких цифр, я думаю, мы можем. И снижение сейчас идет достаточно активное и это хорошо. Потому что, мы перепрофилируем больницы обратно на плановую помощь. Это один из эффектов, который возникает при вакцинации. Здравоохранение может работать в штатном режиме, - рассказывает Екатерина Сибирцева.

Ранее о перепрофилировании больниц в Екатеринбурге под плановую помощь говорил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов. По его словам, койки вернули в нейрохирургическом корпусе Городской клинической больницы №40, также их готовятся вернуть под плановую помощь в 36-й Горбольнице.

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