Екатерина Сибирцева допустила возможность пропуска в Ледовый городок Екатеринбурга по QR-кодам

Вопрос о свободном доступе в Ледовый городок пока не решен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева на радио «Комсомольская правда» [92.3 fm] ответила на вопрос о возможном введении QR-кодов при посещении Ледового городка на площади 1905 года, который откроют для посещения в конце декабря.

По словам Сибирцевой, сейчас этот вопрос находится на стадии рассмотрения в оперативном штабе Свердловской области. Окончательное решение примут в декабре.

- Мы предусматриваем возможности ситуации, что придется проверять QR-код. Мы понимаем, что это все очень сложно делать на морозе. Ориентируемся на решение не только штаба, но и в первую очередь Роспотребнадзора. Будем надеяться, что ситуация позволит не вводить эту меру. У нас такой наплыв посетителей в первые три дня. А в остальные дни достаточно свободно. Мы учли эти момент и расставили элементы, чтобы было свободнее. Входы тоже будут пошире, чтобы развести потоки, - рассказывает Екатерина Сибирцева на радио «Комсомольская правда».

По словам зам главы города, вопрос о проведении утренников в детских садах также пока не решен из-за сложной эпидемиологической ситуации. При этом, в театрах утренники все же будут проведены.

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