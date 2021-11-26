В Екатеринбурге начали сносить аэровокзал «Уктус»

Несмотря на протесты общественников здание начали сносить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рано утром, 26 ноября, к аэровокзалу «Уктус» приехала техника. Несмотря на протесты общественников здание, построенное в 1937 году, начали сносить.

Ранее стало известно, что сносом здания займется строительно-монтажное управление «Горремстрой». Подрядчика выбрали с помощью конкурса на госзакупках. Согласно документам, компании за снос здания заплатят 337 тысяч рублей. Также на сайте госзакупок сообщалось, что конструкции аэровокзала не безопасны и здание нельзя эксплуатировать.

В половине седьмого утра у здания уже не было фасада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественники не раз пытались отстоять здание аэровокзала. В том числе они подавали жалобу на конкурс по поиску подрядчика. Они заявляли, что в документации закупки были нарушения, а именно не было указано, что аэропорт обладает признаками культурного наследия, хотя заявление на признание объекта памятником уже зарегистрировано. Кроме того, общественники считали, что цена аэровокзала сильно занижена и подменен один из листов с графической частью. Свердловское УФАС приостановило закупку на снос после жалобы общественников, но затем возобновило.

Здание, которое сносят, может являться единственным в России из сохранившихся в неизменном виде построенных по индивидуальным проектам довоенных аэровокзалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также активисты пытались добиться через суды признания аэровокзала памятником архитектуры, а также обращались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием остановить снос.

Активисты пытались добиться через суды признания аэровокзала памятником архитектуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественники заверяют, что здание может являться единственным в России из сохранившихся в неизменном виде построенных по индивидуальным проектам довоенных аэровокзалов. Аэровокзал считается историческим символом - здесь начинались воздушные пути к поселениям в тайге и тундре Западной Сибири и Приполярья.

Напомним, что аэровокзал находится на территории, на которой должны появится ТЦ «Золотой», автовокзал и транспортно-пересадочный узел.

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