В Екатеринбурге защитники аэровокзала «Уктус» вышли на разрешенный пикет

Неравнодушные горожане вышли с небольшими плакатами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в субботу, 20 ноября, в парке имени XXII Партсъезда собрались противники сноса здания аэровокзала «Уктус», построенного в 1937 году.
На пикете собрались три десятка горожан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Здание, не признанное объектом культурного значения, в ближайшее время снесут, чтобы на его месте возвести ТЦ «Золотой», автовокзал и транспортно-пересадочный узел.
На пикете присутствовали стражи порядка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На пикете, согласованном с властями Екатеринбурга, собралось три десятка неравнодушных горожан, которые требуют не уничтожать историческое наследие уральской столицы.
Нарушений на пикете не зафиксировано
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Отметим, что 19 ноября здание аэровокзала «Уктус» обнесли строительным забором, ранее стало известно, что его сносом займется компания «Горремстрой».
Молодежь на пикет тоже пришла
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Горожане требуют относиться более уважительно к историческому наследию Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Само здание сейчас смотрится неприглядно
Фото: Алексей БУЛАТОВ