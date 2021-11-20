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Общество20 ноября 2021 10:15

В Екатеринбурге защитники аэровокзала «Уктус» вышли на разрешенный пикет

В парке имени XXII Партсъезда собралось три десятка горожан
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Неравнодушные горожане вышли с небольшими плакатами

Неравнодушные горожане вышли с небольшими плакатами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в субботу, 20 ноября, в парке имени XXII Партсъезда собрались противники сноса здания аэровокзала «Уктус», построенного в 1937 году.

На пикете собрались три десятка горожан

На пикете собрались три десятка горожан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание, не признанное объектом культурного значения, в ближайшее время снесут, чтобы на его месте возвести ТЦ «Золотой», автовокзал и транспортно-пересадочный узел.

На пикете присутствовали стражи порядка

На пикете присутствовали стражи порядка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пикете, согласованном с властями Екатеринбурга, собралось три десятка неравнодушных горожан, которые требуют не уничтожать историческое наследие уральской столицы.

Нарушений на пикете не зафиксировано

Нарушений на пикете не зафиксировано

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что 19 ноября здание аэровокзала «Уктус» обнесли строительным забором, ранее стало известно, что его сносом займется компания «Горремстрой».

Молодежь на пикет тоже пришла

Молодежь на пикет тоже пришла

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане требуют относиться более уважительно к историческому наследию Екатеринбурга

Горожане требуют относиться более уважительно к историческому наследию Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Само здание сейчас смотрится неприглядно

Само здание сейчас смотрится неприглядно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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