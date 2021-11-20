В Екатеринбурге защитники аэровокзала «Уктус» вышли на разрешенный пикет

Неравнодушные горожане вышли с небольшими плакатами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в субботу, 20 ноября, в парке имени XXII Партсъезда собрались противники сноса здания аэровокзала «Уктус», построенного в 1937 году.

На пикете собрались три десятка горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание, не признанное объектом культурного значения, в ближайшее время снесут, чтобы на его месте возвести ТЦ «Золотой», автовокзал и транспортно-пересадочный узел.

На пикете присутствовали стражи порядка Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пикете, согласованном с властями Екатеринбурга, собралось три десятка неравнодушных горожан, которые требуют не уничтожать историческое наследие уральской столицы.

Нарушений на пикете не зафиксировано Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что 19 ноября здание аэровокзала «Уктус» обнесли строительным забором, ранее стало известно, что его сносом займется компания «Горремстрой».

Молодежь на пикет тоже пришла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане требуют относиться более уважительно к историческому наследию Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ