В Екатеринбурге готовят к сносу аэровокзал «Уктус»

Здание аэропорта не признали памятником архитектуры. Фото: паблик "Аэровокзал аэропорта Уктус"

В Екатеринбурге вокруг старого здания недействующего аэропорта «Уктус» в микрорайоне Ботаника установили забор, само здание готовят к сносу.

Против уничтожения здания выступает группа общественников, которая противостоит владельцу территории под объектом, который планирует на этом месте возвести автовокзал и торговый центр.

Аэровокзал не признан памятником архитектуры и не является объектом культурного наследия, хотя многие горожане считают его одним из символов Екатеринбурга.

Защитники здания аэропорта «Уктус» намерены добиться, чтобы на эту проблему обратили внимание областные власти. Также группа инициативных граждан из 40 человек 20 ноября проведут согласованный пикет в защиту объекта в Парке XXII Партсъезда.