Общественники попросили губернатора и мэра спасти аэровокзал «Уктус» от сноса

Общественники призвали власти честно и открыто обсуждать планы на этот объект. Фото: одно из заявлений общественников

Общественники направили открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой спасти от сноса здание аэровокзала «Уктус». Об этом сообщило движение «Мирные жители».

- Мы считаем, что ситуация с аэровокзалом «Уктус» - как раз тот случай, когда главам города и региона важно проявить свою позицию, а открытое обсуждение ситуации и совместный поиск решения помогут избежать конфликтов, - говорится в письме.

Активисты попросили губернатора и мэра обратиться в федеральные органы власти с обоснованным требованием запретить снос аэровокзала. Также общественники призвали власти честно и открыто обсуждать планы на этот объект и учесть все мнения экспертов. Кроме того, они попросили сформулировать мэрию и правительство области свою позицию по этому вопросу.

Документ подписали 318 человек. Среди них депутаты гордумы Константин Киселев и Роман Ступников, а также архитекторы Тимур Абдуллаев и Евгений Волков.

Ранее Свердловское УФАС приостановило закупку на снос аэровокзала «Уктус» из-за жалобы общественников, которые нашли несколько нарушений в документации. 12 ноября у Дворца молодежи в Екатеринбурге горожане собрались на акцию против сноса исторических зданий в Екатеринбурге. В том числе общественники выступали против демонтажа аэровокзала «Уктус».

Однако закупку возобновили и выбрали подрядчика. Победителем стало строительно-монтажное управление «Горремстрой». Компания снесет здание за 337 тысяч рублей.

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