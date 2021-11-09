Общественники нашли нарушения в закупке на снос аэропорта «Уктус»

Общественники утверждают, что нашли недостоверные сведения об аварийном состоянии аэровокзала. Фото: одно из заявлений общественников

Активисты общественных движений «Мирные жители» и «Реальная история» продолжают пытаться спасти от сноса здание аэровокзала «Уктус». Они нашли нарушения в документации госзакупки на снос строения. Они направили обращения в прокуратуру, ФАС и мэру Алексею Орлову с просьбой отменить закупку на снос.

- Уточняем, что на 26.10.2021 в мэрии не было документов о сносе. Заявление об объекте, обладающем признаками ОКН, зарегистрировано 29.10.2021. Извещение о проведении закупки на снос размещено 02.11.2021. Представленная в закупке информация из Управления охраны уже утратила свою силу, - говорится в сообщении на странице движения «Реальная история» в Facebook.

Кроме того, общественники утверждают, что нашли недостоверные сведения об аварийном состоянии аэровокзала. По их словам, данные противоречат акту осмотра объекта региональным Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры.

Также активисты считают, что стоимость аэропорта «Уктус» занижена. Ространснадзор оценивает здание в 5,8 миллионов рублей. Однако кадастровая стоимость составляет 139 миллиона рублей.

Помимо этого, общественники уверены, что был подменен один из листов с графической частью. Они заявляют, что документ взяли из другого проекта. В бумаге сказано, что аэровокзал имеет деревянные перекрытия, а на самом деле они железобетонные.

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