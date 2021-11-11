Свердловское УФАС приостановило снос аэровокзала «Уктус»

Обращение активистов рассмотрят 11 ноября. Фото: одно из заявлений общественников

Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы приостановило закупку на снос аэровокзала «Уктус». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

УФАС вмешалось из-за жалобы общественников. Они заявили, что в документации закупки есть нарушения. Активисты утверждают, что в первой закупке не указано, что аэропорт обладает признаками культурного наследия. Однако региональное управление госохраны ОКН уже зарегистрировало заявление на признание объекта памятником.

Кроме того, общественники считают, что цена аэровокзала сильно занижена. Его кадастровая стоимость составляет 139 миллионов рублей. При этом Ространснадзор оценил здание в 5,8 миллиона рублей.

Также активисты заявили, что был подменен один из листов с графической частью. По их словам, документ взяли из другого проекта. В бумаге сказано, что аэровокзал имеет деревянные перекрытия, а на самом деле они железобетонные.

Эту жалобу подала члена Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова. Обращение рассмотрят 11 ноября 2021 года в 13:30.

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