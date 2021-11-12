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Общество12 ноября 2021 10:03

Жители Екатеринбурга собрались на акцию в защиту старинных домов от сноса

Они собрались у Дворца молодежи
Авторы (2):
Алексей БУЛАТОВ
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Акция началась в 11.00

Акция началась в 11.00

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 12 ноября, у Дворца молодежи в Екатеринбурге в 11.00 горожане собрались на акцию. На ней они высказывались против сноса исторических зданий в Екатеринбурге.

- Нас заставила выйти очень неприятная ситуация с тем что федеральные службы хотят снести аэровокзал Уктус, - говорит один из участников пикета. - Он ценен для истории города, для истории авиации. А особенно он ценен для района Ботаника. Там других исторических зданий вообще нет.

На акцию пришло около 10-15 человек.

На акцию пришло около 10-15 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На акцию пришло около 10-15 человек. В руках они держали фотографии зданий, которые ранее были снесены. Среди них кинотеатр «Темп», здание ПРОМЭКТа и дом на Малышева, который был разрушен в ночь с 5 на 6 ноября. Также на снимках аэровокзал «Уктус» 1937 года постройки.

- Сейчас хотят сносить здание аэровокзала Уктус. Это единственное историческое здание, которое сохранилось в районе Ботаники, - рассказывает один из участников пикета. - Ботаника это бывшее летное поле этого аэровокзала. Отчет района идет с этого здания. И это единственный сохранившийся в России довоенный аэропорт. Есть мнение экспертов о том, что оно достойно являться объектом культурного наследия. Но его хотят снести для строительства торгового центра. Я считаю, что это решение неправильное. Этот пикет – лишний повод обратить внимание на градостроительную политику и на то, что она не в интересах народа реализуется, а в интересах узкой группы коммерсантов.

На акции участники держали фотографии старинных зданий, которые уже снесли или еще только собираются.

На акции участники держали фотографии старинных зданий, которые уже снесли или еще только собираются.

Фото: Алексей БУЛАТОВ