Жители Екатеринбурга собрались на акцию в защиту старинных домов от сноса

Акция началась в 11.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 12 ноября, у Дворца молодежи в Екатеринбурге в 11.00 горожане собрались на акцию. На ней они высказывались против сноса исторических зданий в Екатеринбурге.

- Нас заставила выйти очень неприятная ситуация с тем что федеральные службы хотят снести аэровокзал Уктус, - говорит один из участников пикета. - Он ценен для истории города, для истории авиации. А особенно он ценен для района Ботаника. Там других исторических зданий вообще нет.

На акцию пришло около 10-15 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На акцию пришло около 10-15 человек. В руках они держали фотографии зданий, которые ранее были снесены. Среди них кинотеатр «Темп», здание ПРОМЭКТа и дом на Малышева, который был разрушен в ночь с 5 на 6 ноября. Также на снимках аэровокзал «Уктус» 1937 года постройки.

- Сейчас хотят сносить здание аэровокзала Уктус. Это единственное историческое здание, которое сохранилось в районе Ботаники, - рассказывает один из участников пикета. - Ботаника это бывшее летное поле этого аэровокзала. Отчет района идет с этого здания. И это единственный сохранившийся в России довоенный аэропорт. Есть мнение экспертов о том, что оно достойно являться объектом культурного наследия. Но его хотят снести для строительства торгового центра. Я считаю, что это решение неправильное. Этот пикет – лишний повод обратить внимание на градостроительную политику и на то, что она не в интересах народа реализуется, а в интересах узкой группы коммерсантов.