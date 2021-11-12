В Екатеринбурге определили подрядчика для сноса аэровокзала «Уктус»

Подрядчик снесет здание аэропорта за 337 тысяч рублей. Фото: одно из заявлений общественников

В Екатеринбурге возобновили закупку на снос аэровокзала «Уктус», которую ранее приостановило свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы. Победителем стало строительно-монтажное управление «Горремстрой». Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

Подрядчик снесет здание аэропорта за 337 тысяч рублей. Максимальная стоимость закупки составляла 581 тысячу рублей.

В документах госзакпки говорится, что конструкции аэровокзала не безопасны. Уточняется, что здание нельзя эксплуатировать. Снести аэропорт должны в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта.

Ранее Свердловское УФАС приостановило закупку на снос аэровокзала «Уктус» из-за жалобы общественников. Они заявили, что в документации закупки есть нарушения. Активисты утверждают, что в первой закупке не указано, что аэропорт обладает признаками культурного наследия, хотя заявление на признание объекта памятником уже зарегистрировано. Кроме того, общественники считают, что цена аэровокзала сильно занижена и подменен один из листов с графической частью.

12 ноября у Дворца молодежи в Екатеринбурге горожане собрались на акцию против сноса исторических зданий в Екатеринбурге. В том числе общественники выступали против демонтажа аэровокзала «Уктус». На акцию пришло около 10-15 человек.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка