Суд отказался признать аэропорт Уктус объектом культурного наследия

Общественники утверждают, что здание может быть единственным сохранившимся в России, построенным по индивидуальным проектам довоенных аэровокзалов. Фото: общественное движение «Реальная история»

Суд в очередной раз не признал здание аэровокзала Уктус объектом культурного наследия. Такое решение Седьмого кассационного суда Челябинска опубликовано в картотеке.

Заседания прошло 1 сентября. В качестве истца выступала координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова.

Ранее общественники обратились в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Однако ведомство отказалось признавать здание памятником архитектуры. Активисты «Реальной истории» подали иск. Однако в августе 2020 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга его не удовлетворил. Спустя год Свердловский областной суд оставил это решение в силе.

Общественники утверждают, что здание может быть единственным сохранившимся в России, построенным по индивидуальным проектам довоенных аэровокзалов. Сейчас постройку собираются сносить и строить новый автовокзал.

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