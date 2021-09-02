Суд отказался признать аэропорт Уктус объектом культурного наследия

Общественники утверждают, что здание может быть единственным сохранившимся в России, построенным по индивидуальным проектам довоенных аэровокзалов. Фото: общественное движение «Реальная история»
Суд в очередной раз не признал здание аэровокзала Уктус объектом культурного наследия. Такое решение Седьмого кассационного суда Челябинска опубликовано в картотеке.
Заседания прошло 1 сентября. В качестве истца выступала координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова.
Ранее общественники обратились в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Однако ведомство отказалось признавать здание памятником архитектуры. Активисты «Реальной истории» подали иск. Однако в августе 2020 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга его не удовлетворил. Спустя год Свердловский областной суд оставил это решение в силе.
Общественники утверждают, что здание может быть единственным сохранившимся в России, построенным по индивидуальным проектам довоенных аэровокзалов. Сейчас постройку собираются сносить и строить новый автовокзал.
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