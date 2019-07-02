«Место, откуда начались воздушные пути в тайгу»: вокзал аэропорта «Уктус» хотят признать культурным наследием

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-02T16:00:07+03:00

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Общественники из движения «Реальная история» обратились в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, чтобы внести в список аэровокзал аэропорта «Уктус», который находится на Белинского, 24б. В своем сообществе в Facebook они объяснили решение тем, что Свердловская аэростанция «имела государственное значение в развитии гражданской авиации».

– Аэропорт «Уктус» – это место, откуда начинались воздушные пути к поселениям в тайге и тундре Западной Сибири и Приполярья, к развивающимся и новым промышленным городам среднего и южного Урала, – пояснили они в заявлении. – А на значительных пространствах России именно воздушный транспорт с 1920х годов стал необходимым и новым связующим звеном. Авиаремонтные мастерские аэропорта «Уктус» были стартовой площадкой для будущего Уральского завода гражданской авиации.

Сегодня здание собираются снести ради строительства нового автовокзала. Такая учесть ждет не только Уктусский аэровокзал, но и старые жилые дома.

– Здание, вероятно, является единственным в России из сохранившихся в неизменном виде построенных по индивидуальным проектам довоенных аэровокзалов, - добавляют общественники.

Они также подчеркнули, что к заявлению были приложены рекомендательные справки от Музея истории Екатеринбурга, а также двух неправительственных организаций, которые занимаются консервацией зданий и достопримечательностей - DOCOMOMO Россия и НК ИКОМОС Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU