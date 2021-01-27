Фото: общественное движение "Реальная история"

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда и отказался признать аэровокзал «Уктус» в Екатеринбурге памятником архитектуры. Сохранить здание пытались общественники, которые подали иск к Управлению госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

- Вчера состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, поданной Сахаровой Мариной Владимировной на решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга. Свердловский областной суд оставил его без изменений, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Ранее общественники из движения «Реальная история» рассказывали, что здание может являться единственным в России из сохранившихся в неизменном виде построенных по индивидуальным проектам довоенных аэровокзалов. Здесь начинались воздушные пути к поселениям в тайге и тундре Западной Сибири и Приполярья. Сейчас здание аэропорта собираются снести ради строительства нового автовокзала.