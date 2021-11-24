Пассажирок легковушки доставили в больницу. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии на Восточном шоссе, где вечером 21 ноября погибла многодетная мать Марина Булдакова. Ранее в местной полиции отмечали, что причиной ДТП стала высокая скорость, которая привела к съезду с проезжей части. «Лада Гранта» на полном ходу врезалась в дерево, Марина погибла на месте.

- Пассажиры транспортного средства 41-летняя и 27-летняя женщины доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи, - добавили в полиции Нижнего Тагила.

Тагильчанка хотела поскорее отвезти подруг по домам, так как утром ей надо было к врачу. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Как выяснилось, Марина Булдакова не имела права садиться за руль легковушки. В прошлом сентябре суд лишил ее водительского удостоверения на 18 месяцев за пьяную езду.

Но в роковой вечер женщина решила развести по домам подружек.

- Эти гости были некстати, она не хотела их оставлять, и поэтому повезла домой. Марина Юрьевна положительный человечек, хорошая мама, трудолюбивая, отзывчивая. Она работала в цехе 910 водителем тягача. Знаю, что собиралась восстанавливать права, - рассказала «КП»-Екатеринбург на правах анонимности знакомая погибшей.

В отделении пропаганды регионального управления ГИБДД отметили, что в ходе проверки станет известно, была ли трезвой в момент столкновения водитель «Лады».

Женщину похоронят 25 ноября. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, что в больнице скончался водитель Range Rover, которого на ЕКАД зажали две фуры. Кроме этого вечером 21 ноября в Свердловской области погиб водитель грузовика Scania.