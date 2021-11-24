Грузовики двигались по ЕКАД в сторону Серовского тракта. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу / соцсети

30-летний житель Верхней Пышмы Владимир Филиппенко скончался в больнице после аварии на ЕКАД. Утром 17 ноября Range Rover уральца был зажат двумя фурами. По данным Госавтоинспекции, водитель полуприцепа начал тормозить и попал в занос. Известно, что грузовики ехали со стороны Пермского в сторону Серовского тракта.

Владимир жил в селе Балтым. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- Фуру занесло на встречную полосу при торможении, где двигался автомобиль Range Rover. Водитель внедорожника допустил столкновение с фурой, после чего столкнулся со второй фурой, которая двигалась за первой, - рассказывали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Через пять дней водитель красного внедорожника скончался в больнице. Информацию об этом подтвердили в региональном отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Напомним, что вечером 21 ноября в Свердловской области погиб водитель фуры, в которую влетел КамАЗ. А утром того же дня пьяный водитель стал виновником смертельной аварии под Кушвой.