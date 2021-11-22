На свердловской трассе в жуткой аварии погиб водитель фуры

45-летний мужчина скончался на месте. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург – Пермь в аварии погиб водитель фуры «Скания». ДТП произошло вечером 21 ноября, об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

- 57-летний мужчина, водитель автомобиля КамАЗ с полуприцепом, двигаясь со стороны города Перми, по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, - отмечают в Госавтоинспекции.

Водитель «Скании» погиб на месте, водитель КамАЗа госпитализирован с травмой головы. Предполагаемым виновником аварии оказался житель города Котельнич Кировской области. Его стаж вождения 37 лет. На его счету шесть штрафов. Он вез груз из Перми в Екатеринбург.

Напомним, что под Кушвой в аварии погиб 29-летний водитель «десятки».

Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах ДТП и призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, выбирать манеру вождения, исходя из дорожных и погодных условий.