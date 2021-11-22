Учитель быстро среагировал и удалил пользователя из чата в Zoom. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящим скандалом обернулся урок биологии в школе № 21 Березовского. 19 ноября, в предпоследний день дистанта, анонимный шутник решил сорвать занятие у седьмого класса благодаря изображению мужского полового органа. Как оказалось, саботаж был заказан 13-летним учеником.

- Мальчик оставил заявку в группе «ВКонтакте» «Срыв уроков в Zoom». Оставил там ссылку на урок и список учеников. Затем пользователь под ником «НедоКибер Supra 2005» зашел в чат под чужим именем и стал показывать фаллос. Пользователь сразу был удален и заблокирован учителем, - пояснил «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Теперь любителя постельного юмора ищут следователи СК. Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.

- Учитель заметил нецензурные выражение, после чего начал урок повторно. Все необходимые действия сделал. Будем разбираться и выяснять, кто и как из учеников отреагировал на увиденное. Надеемся, что виновного найдут и накажут, - пояснила «Комсомольской правде» директор школы № 21 Ирина Ковалева. Оперативно получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

Напомним, что директора социально-реабилитационного центра Карпинска обвинили в совращении одного из воспитанников. Анонимный доносчик отправил в редакцию «Комсомолки» письмо, в котором заявил о половой связи женщины и подростка.

А в Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела об изнасиловании трех школьниц, которые стали жертвами цыган.