Наталья Иванова опровергает изложенные в письме факты и не имеет понятия, кто мог такое про нее написать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском городе Карпинске проводят проверку в отношении директора местного социально-реабилитационного центра Натальи Ивановой. Причиной стало анонимное письмо, поступившее в прокуратуру.

Неизвестный автор обвиняет директора учреждения в развращении несовершеннолетнего воспитанника. Аналогичное письмо поступило и в екатеринбургский филиал «Комсомольской правды». Имя адресата не указано, в авторах числятся «воспитанники детского дома». Приводим отрывок текста с сохранением орфографии.

«Здравствуйте, пишут вам воспитанники детского дома города Карпинска. У нас происходят жуткие вещи. Наша директор Наталья Александровна Иванова, которой 50 лет соблазнила воспитанника ****, которому было 15 лет и переспала с ним. Происходит это уже целый год, сейчас ему в мае исполнилось уже 16 и это все продолжается. Она дарит ему разные подарки, одежду, телефон, кормит его. За это он спит с ней. Она в любое время может увезти его на машине и привезти ночью. А нам она рассказывал что когда они в марте ездили в Екатеринбург, они жили с ней в квартире и там о них был секс. Нам он показывал любовные смс которые она ему присылает. Эти смс есть сейчас у всех работников. **** сказал, что ему это все очень неприятно, ведь она старая, но он это делает чтобы хорошо жить в детском доме. Сейчас **** самый главный среди нас детей, он может спать сколько хочет, может всю ночь не спать, может побить кого угодно и ему за это ничего не будет, директорша защитит. Он хоть и выглядит сильным, но в душе он очень страдает. Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуации, но считаем что **** нужно помочь, потому что он прежде всего человек.

Письмо, которое пришло по почте в редакцию «КП». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе разговора с Натальей Ивановой сразу стало понятно, что директор понимает повод для звонка от журналистов. Текста письма она не видела, но знает, что подобное сообщение на прошлой неделе поступило в прокуратуру. Ожидаемо все дошло до управления социальной политики.

- Идет внеплановая проверка на предмет того, в каких условиях содержаться дети, - пояснила в разговоре с «КП»-Екатеринбург директор социально-реабилитационного центра им. Юрия Гагарина. – Проверять будут и меня, и того, кто это написал. Зачем и с какой целью. Конечно же, я опровергаю такую клевету. Это какой-то бред. У меня с детьми и сотрудниками конфликтов нет. Кому и чем я могла досадить даже предположить не могу. Кому еще разослали эти сообщения также не знаю.

Наталья Иванова подтвердила, что в ее учреждении числиться указанный в письме подросток. Но в данный момент он учится в другом городе Свердловской области. Эта информация также указана в письме.

- Да, у него здесь также были сестра и брат, но они уже выпустились. До 18 лет я являюсь его официальным представителем, - добавила директор.

В пресс-службе прокуратуры региона пока воздерживаются от комментариев. Ожидается, что в ближайшее время сотрудники надзорного ведомства посетят учреждение для несовершеннолетних.

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