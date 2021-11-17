В Нижнем Тагиле из поликлиники украли 320 доз вакцины от коронавируса

Из поликлиники пропало 320 доз вакцины от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Тагиле неизвестный украл из кабинета поликлиники 320 доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

Препарат находился в кабинете поликлиники № 2. Похититель смог вскрыть помещение и вынести из холодильника 320 доз вакцины. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

Известно, что в кабинете не было видеонаблюдения и сигнализации. Кража препарата предположительно произошла в вечернее время. Днем за безопасностью в медицинском учреждении следит охрана. А ночью, за зданием присматривает только сторож. На место происшествия выезжали полицейские и кинологи.

В нижнетагильскую поликлинику № 2 был отправлен запрос, по поводу ситуации с кражей 320 доз препарата. Ответа на момент публикации не поступало.

Пресс - секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых прокомментировал пропажу вакцины из больницы Нижнего Тагила. Он подтвердил факт хищения лекарств.

- Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции № 19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10:05 от заместителя главного врача городской больницы № 4 поликлиники № 2, расположенной по улице Металлургов, - говорит полковник Горелых. - Медицинский препарат «Гам-Ковид-Вак» в количестве 320 доз пропал из служебного помещения в период с 16:00 15 ноября до 08:00 16 ноября. На место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой «Белона».

По словам Валерия Горелых, днем здание больницы охраняет ЧОП «Великан», ночью – 59-летний сторож. Сейчас сыщики выясняют, есть ли в больнице камеры видеонаблюдения, а также кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной.

- По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского главка, - добавил Горелых.

Напомним, что в октябре посетители торгового центра чуть не устроили драку в очереди на прививку. Женщины начали толкаться, а остальные посетители стали спорить об очередности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут работать пункты вакцинации во время нерабочей недели в Екатеринбурге. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса с 30 октября по 7 ноября 2021. (Подробнее)

В Свердловскую область привезли сразу 81 тысячу доз вакцины «Спутник Лайт». Также в партию вошли 39 тысяч доз «Спутника V». (Подробнее)

Свердловский оперштаб заявил о сокращении запасов вакцины «Спутник Лайт». Это связано с высоким спросом на нее. (Подробнее)

Свердловская область получила еще 13 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». 7,5 тысяч доз передали больницам Екатеринбурга.(Подробнее)