Свердловский оперштаб заявил о сокращении запасов вакцины «Спутник Лайт»

В Свердловской области есть 400 тысяч доз «Спутник V» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сокращаются запасы вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

- Запасы «Спутник Лайт» в условиях высокого спроса действительно сокращаются, но жители области могут прививаться и двухкомпонентной, - заявили там.

Оперштаб объяснил, что каждый пункт вакцинации имеет определенное количество вакцины и к концу дня она может закончиться. Там добавили, что однокомпонентные и двухкомпонетные вакцины уровняли с точки зрения QR-кодов. Свердловчане, которые поставили первый компонент «Спутник V», смогут посещать свободные от коронавируса зоны до 15 декабря 2021 года. Им нужно будет только предоставить на входе справку о том, что они поставили первую прививку.

В оперштабе не раскрыли, сколько на данный момент осталось вакцин «Спутник Лайт». Однако они рассказали, что в целом вакцины от COVID-19 в регионе достаточно. По данным на 28 октября, в Свердловской области 400 тысяч доз «Спутник V».

- Это самая массовая вакцина и наиболее часто используемая, - отметили в оперативном штабе.

В Екатеринбурге в торговых центрах перед пунктами вакцинации скапливаются очереди. Люди конфликтуют из-за того, кто первый пойдет ставить прививку от коронавируса. Иногда дело почти доходит до драк. 27 сентября потасовка чуть не произошла в ТЦ «Мега». Люди стояли в очереди с самого утра. В итоге вакцины на всех не хватило. А 28 октября де женщины чуть не подрались в очереди за вакциной в ТЦ «Алатырь».

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