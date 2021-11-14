В Свердловскую область привезли сразу 81 тысячу доз вакцины «Спутник Лайт»

Глава региона заверил, что прививочная кампания сейчас наиболее активна Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловскую область поступила большая партия вакцины «Спутник Лайт», регион получил сразу 81 тысячу доз препарата, кроме того, пришли 39 тысяч доз «Спутника V», лекарство прибыло после проведения переговоров с федеральным Минздравом.

В последние дни в Свердловскую область, как и в другие регионы, не поступала вакцина «Спутник Лайт». Несмотря на то, что «Спутник V» идет в достаточном количестве, мы обращались в федеральный Минздрав. Наши переговоры дали результат, - заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона заверил, что прививочная кампания сейчас наиболее активна, в день удается привить от 15 до 20 тысяч человек. Кроме Евгений Куйвашев призвал уральцев вакцинироваться активнее из-за возросшей заболеваемости COVID-19, так как прививка помогает ситуации стабилизироваться куда быстрее.